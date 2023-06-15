Родриго заявил, что весь стадион «Валенсии» кричал «обезьяна» в адрес Винисиуса. Клуб назвал эти слова ложью

«Валенсия» осудила слова Родриго Гоэса о проявлениях расизма на стадионе клуба.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Игрок мадридцев в недавнем интервью заявил, что слышал, как весь стадион скандировал слово «обезьяна» в адрес его партнера по команде.

« » выражает сожаление и категорически опровергает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, в которых он утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.

Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых болельщиков, как у «Валенсии».

Как и в случае с тренером , который исправил свои слова после матча, мы просим Родриго Гоэса также исправить эти ошибки. «Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков. От футболистов также следует требовать строгости и ответственности, когда дело доходит до заявлений.

Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту. Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла.

Мы еще раз призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и требуем не подвергать их нападкам с помощью ложной информации и мистификаций», – говорится в заявлении «Валенсии».