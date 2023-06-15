Родриго заявил, что весь стадион «Валенсии» кричал «обезьяна» в адрес Винисиуса. Клуб назвал эти слова ложью
«Валенсия» осудила слова Родриго Гоэса о проявлениях расизма на стадионе клуба.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Игрок мадридцев Родриго Гоэс в недавнем интервью заявил, что слышал, как весь стадион скандировал слово «обезьяна» в адрес его партнера по команде.
«Валенсия» выражает сожаление и категорически опровергает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, в которых он утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.
Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых болельщиков, как у «Валенсии».
Как и в случае с тренером Карло Анчелотти, который исправил свои слова после матча, мы просим Родриго Гоэса также исправить эти ошибки. «Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков. От футболистов также следует требовать строгости и ответственности, когда дело доходит до заявлений.
Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту. Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла.
Мы еще раз призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и требуем не подвергать их нападкам с помощью ложной информации и мистификаций», – говорится в заявлении «Валенсии».
Каждый человек, рожденный в Валенсии кричал это, во всех уголках земли.
Вообще Валенсия должна подавать в суд на этих дурачков. Они поливают помоями и клуб, и город, и людей. Клоуны.
Винисиус тоже недоумок. Я не знаю, как будучи испанцем можно теперь к нему хорошо относится, после того, как он назвал твою нацию «нацией расистов». Это просто кринжово.
Адекватные фанаты теперь только усилят свист.
Если тебя кто-то назвал обезьяной с трибун - это не значит, что ты имеешь право оскорблять десятки миллионов человек.
Но возможно это что-то еще значит, так что не могу сказать на 100%. Но то, что кричали - факт. Причем весь стадион.
Он просто указал на проблему, да он должен держать себя в руках. Но когда тебя оскорбляет весь стадион, то сложно справиться. Даже тот же Зидан когда оскорбили его Сестру финале ЧМ не сдержался. А тут молодой парень.
Твой комментарии звучит так как будто это нормально, и ничего страшного не случилось.
Наверное такие как ты сидели на стадионе. Все таки как же люди деградируют, просто ппц
Мы хотим купить Мбаппе,
Обезьяну, попугая –
Вот компания какая!