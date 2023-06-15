Родриго заявил, что весь стадион «Валенсии» кричал «обезьяна» в адрес Винисиуса. Клуб назвал эти слова ложью

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия болельщики Винисиус Жуниор Родриго Гоэс дискриминация Футбол

«Валенсия» осудила слова Родриго Гоэса о проявлениях расизма на стадионе клуба.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса Жуниора, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Игрок мадридцев Родриго Гоэс в недавнем интервью заявил, что слышал, как весь стадион скандировал слово «обезьяна» в адрес его партнера по команде. 

«Валенсия» выражает сожаление и категорически опровергает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, в которых он утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.

Такие заявления являются серьезной ложью, которая способствует совершенно несправедливой стигматизации таких образцовых болельщиков, как у «Валенсии».

Как и в случае с тренером Карло Анчелотти, который исправил свои слова после матча, мы просим Родриго Гоэса также исправить эти ошибки. «Валенсия» оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты чести нашего клуба и болельщиков. От футболистов также следует требовать строгости и ответственности, когда дело доходит до заявлений.

Также мы хотим еще раз подтвердить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия, и мы демонстрируем это, пожизненно отстранив троих болельщиков, причастных к этому прискорбному инциденту. Нет сомнений в нашей борьбе и приверженности искоренению этого социального зла.

Мы еще раз призываем к максимальному уважению к нашим болельщикам и требуем не подвергать их нападкам с помощью ложной информации и мистификаций», – говорится в заявлении «Валенсии». 

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Вокруг стадиона люди ходили, тоже кричали. Автобусы вокруг катались - в них тоже все кричали.
+79
-25
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LosBlancos
Ответ Mohnatiy
Вокруг стадиона люди ходили, тоже кричали. Автобусы вокруг катались - в них тоже все кричали.
так до матча так и было ,что у стадиона болельщики начали так кричать
+31
-7
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Родриго возмущён тем, что ничего не кричат в его адрес. Неужели он недостаточно тёмный?
+41
-23
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Вся Валенсия кричала. От дворников до детей на детской площадке.
Каждый человек, рожденный в Валенсии кричал это, во всех уголках земли.

Вообще Валенсия должна подавать в суд на этих дурачков. Они поливают помоями и клуб, и город, и людей. Клоуны.

Винисиус тоже недоумок. Я не знаю, как будучи испанцем можно теперь к нему хорошо относится, после того, как он назвал твою нацию «нацией расистов». Это просто кринжово.
Адекватные фанаты теперь только усилят свист.

Если тебя кто-то назвал обезьяной с трибун - это не значит, что ты имеешь право оскорблять десятки миллионов человек.
+26
-14
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liv6
Когда кто-нибудь заступиться за обезьян: это уже просто невозможно, что таких умных животных сравнивают с слаборазвитыми существами
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lisunov Stanislav
Был на стадионе в этот момент и сам лично слышал. Когда Винисиус там зарубался с болелами - весь стадион кричал Moooonoo Moooonoo что на испанском - обезьяна.
Но возможно это что-то еще значит, так что не могу сказать на 100%. Но то, что кричали - факт. Причем весь стадион.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Равиль Мубаширов
Ответ rigobersong
Валенсия конечно нормально на место ставит выскочек, которые еще вчера в фавеллах босиком бегали:)) То Вальверде избил игрока соперника, то расисты, почему это все с реалом?:) Потому что они самые настоящие провокаторы:) Такие же как и на этом сайте, их даже противно читать. заремы, аригами и прочая сами знаете что:)))
Почему с реалом? Я тебе отвечу: потому что в Реале собраны самые лучшие игроки мира , у других клубов таких как валенсия никогда не будут такие игроки и фанаты знают об этом. Вот поэтому они завидуют Реалу и начинают провоцировать и кричать всякую хрень в адрес игроков!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FINT\REDONDO
Напомните Ригоберке про бутылку, из-за которой все игроки фкб упали, как кегли. Это к вопросу, что проблем на Месталье никогда не было.)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1302
Ответ LosBlancos
так до матча так и было ,что у стадиона болельщики начали так кричать
И это слышал только Родриго, совпадение? Не, не думаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Mohnatiy
Вокруг стадиона люди ходили, тоже кричали. Автобусы вокруг катались - в них тоже все кричали.
есть видео где до матча кричали. что теперь скажешь?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mars
Ответ Mohnatiy
Вокруг стадиона люди ходили, тоже кричали. Автобусы вокруг катались - в них тоже все кричали.
космонавты с МКС кричали
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русланф
Ответ London.is.blue
Вся Валенсия кричала. От дворников до детей на детской площадке. Каждый человек, рожденный в Валенсии кричал это, во всех уголках земли. Вообще Валенсия должна подавать в суд на этих дурачков. Они поливают помоями и клуб, и город, и людей. Клоуны. Винисиус тоже недоумок. Я не знаю, как будучи испанцем можно теперь к нему хорошо относится, после того, как он назвал твою нацию «нацией расистов». Это просто кринжово. Адекватные фанаты теперь только усилят свист. Если тебя кто-то назвал обезьяной с трибун - это не значит, что ты имеешь право оскорблять десятки миллионов человек.
Винисиус никого не оскорблял.
Он просто указал на проблему, да он должен держать себя в руках. Но когда тебя оскорбляет весь стадион, то сложно справиться. Даже тот же Зидан когда оскорбили его Сестру финале ЧМ не сдержался. А тут молодой парень.

Твой комментарии звучит так как будто это нормально, и ничего страшного не случилось.

Наверное такие как ты сидели на стадионе. Все таки как же люди деградируют, просто ппц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ London.is.blue
Вся Валенсия кричала. От дворников до детей на детской площадке. Каждый человек, рожденный в Валенсии кричал это, во всех уголках земли. Вообще Валенсия должна подавать в суд на этих дурачков. Они поливают помоями и клуб, и город, и людей. Клоуны. Винисиус тоже недоумок. Я не знаю, как будучи испанцем можно теперь к нему хорошо относится, после того, как он назвал твою нацию «нацией расистов». Это просто кринжово. Адекватные фанаты теперь только усилят свист. Если тебя кто-то назвал обезьяной с трибун - это не значит, что ты имеешь право оскорблять десятки миллионов человек.
Имеет право
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilhammuhametzanov35@gmail.com
Ответ blaugrano
Родриго возмущён тем, что ничего не кричат в его адрес. Неужели он недостаточно тёмный?
Я недостаточно черный и недостаточно белый, скажи мне, кто я ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Каменев
Даже растения и животные кричали, а вся Валенсийская земля ополчилась на Винисиуса. Даже в аду было не так страшно как в тот роковой день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Хватит уже мусолить раз за разом эту тему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rdyabin@icloud.com
Подонки! Так продолжаться больше не может!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Всех обсирать не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gestor_36
отряд человекообразных все никак не угомонится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
А что плохого в обезьяне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Хе-хе-хе, Хе-хе-хе,
Мы хотим купить Мбаппе,
Обезьяну, попугая –
Вот компания какая!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий