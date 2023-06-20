Бенитес и «Сельта» близки к подписанию контракта. Тренер без клуба с января 2022-го

Рафаэль Бенитес вновь возглавит клуб Ла Лиги.

« » хочет назначить 63-летнего испанского специалиста в год своего столетия.

Клуб из Виго и Бенитес близки к согласованию контракта.

Напомним, что в Испании Рафаэль среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».

Последним клубом был «Эвертон», откуда тренера уволили в январе 2022 года.