Бенитес и «Сельта» близки к подписанию контракта. Тренер без клуба с января 2022-го
Рафаэль Бенитес вновь возглавит клуб Ла Лиги.
«Сельта» хочет назначить 63-летнего испанского специалиста в год своего столетия.
Клуб из Виго и Бенитес близки к согласованию контракта.
Напомним, что в Испании Рафаэль среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».
Последним клубом Бенитеса был «Эвертон», откуда тренера уволили в январе 2022 года.
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