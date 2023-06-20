Бенитес и «Сельта» близки к подписанию контракта. Тренер без клуба с января 2022-го

Теги Рафаэль Бенитес Сельта Ла Лига возможные трансферы Футбол

Рафаэль Бенитес вновь возглавит клуб Ла Лиги.

«Сельта» хочет назначить 63-летнего испанского специалиста в год своего столетия.

Клуб из Виго и Бенитес близки к согласованию контракта.

Напомним, что в Испании Рафаэль среди прочих клубов тренировал «Валенсию» и «Реал». Он также известен по работе в «Ливерпуле», «Наполи», «Интере», «Челси».

Последним клубом Бенитеса был «Эвертон», откуда тренера уволили в январе 2022 года.

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6 комментариев

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окечуква
Удачи Бенитесу и Сельте. Негоже такому спецу без дела сидеть.
+7
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Эль Иберико
Его Валенсия была нечто, ммм! зря тогда ушел, эххх.
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HI MARS
Необычненько
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Предан Мадриду!!!
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Ответ окечуква
Удачи Бенитесу и Сельте. Негоже такому спецу без дела сидеть.
он же официантом был ранее?
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окечуква
Ответ Предан Мадриду!!!
он же официантом был ранее?
Ага, клубы заказывали ему трофеи и определенные достижения, а он их им доставлял.
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ окечуква
Ага, клубы заказывали ему трофеи и определенные достижения, а он их им доставлял.
какие у него достижения кроме Ливерпуля?
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