Бенитес о фолах на Винисиусе: «Я бы поговорил с ним. Азар в «Челси» выводил из себя соперников, на нем много фолили. Мы пытались переключить его»

высказался о ситуации вокруг .

Ранее сообщалось, что вингер « » недоволен работой испанских судей, которые не наказывают игроков других команд за постоянные фолы на нем.

– Как бы вы поступили в ситуации с Винисиусом?

– Я был бы честен, говорил бы с ним начистоту и привел аргументы, чтобы убедить его в том, чего я хочу. У меня в «Челси» был одним из лучших, он выводил из себя [соперников], на нем много фолили. Он делал разницу своей игрой и привлекал много внимания соперников. Поэтому мы должны были говорить с ним, пытаться переключить его.

У меня было не так много времени, всего шесть месяцев. Но если бы я остался, я попытался бы убедить его, наглядно показывая ему плюсы и минусы того, что он делает или не делает, и что соперники могут сделать с ним. Я бы убедил его работать так или иначе, – сказал экс-тренер « » и «Ливерпуля».