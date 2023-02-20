Бенитес о фолах на Винисиусе: «Я бы поговорил с ним. Азар в «Челси» выводил из себя соперников, на нем много фолили. Мы пытались переключить его»

Теги Челси Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Винисиус Жуниор Футбол

Рафаэль Бенитес высказался о ситуации вокруг Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что вингер «Реала» недоволен работой испанских судей, которые не наказывают игроков других команд за постоянные фолы на нем.

– Как бы вы поступили в ситуации с Винисиусом?

– Я был бы честен, говорил бы с ним начистоту и привел аргументы, чтобы убедить его в том, чего я хочу. У меня в «Челси» Азар был одним из лучших, он выводил из себя [соперников], на нем много фолили. Он делал разницу своей игрой и привлекал много внимания соперников. Поэтому мы должны были говорить с ним, пытаться переключить его.

У меня было не так много времени, всего шесть месяцев. Но если бы я остался, я попытался бы убедить его, наглядно показывая ему плюсы и минусы того, что он делает или не делает, и что соперники могут сделать с ним. Я бы убедил его работать так или иначе, – сказал экс-тренер «Челси» и «Ливерпуля».

 

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9 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
Азар в Челси выводил из себя соперников а в Реале своих же фанатов😂
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deadjoker
Ну так Азар не издевался над соперниками и молчал в прессу. По сути возил всех когда это было необходимо команде, и возил топово конечно. Единственный кто мог сравниться с Месси по дриблингу.
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Wagner
Ответ Андрей Хенто
К сожалению всегда самым техничным футболистам достается больше всех, поэтому абсолютно не удивляет, что на Винисиусе нарушают больше всех в Европе.
Но по сути, Рафа прав, попусту дрочить соперников не надо.
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Андрей Хенто
Ответ Савва Мамонтов
Так много Реала у Бенитеса . а по сути полневнятных года в клубе. Не знаю кто как но я ждал когда его уволят. А выходит все благодаря ему !
Рафаэля Бенитеса понять можно, он сам мадридиста и хотел добиться успеха в родном клубе, отсюда и масса разочарования.
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Савва Мамонтов
Так много Реала у Бенитеса . а по сути полневнятных года в клубе. Не знаю кто как но я ждал когда его уволят. А выходит все благодаря ему !
0
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0
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Андрей Хенто
К сожалению всегда самым техничным футболистам достается больше всех, поэтому абсолютно не удивляет, что на Винисиусе нарушают больше всех в Европе.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ему надо перестать на них реагировать
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Sevuska
Попав в Реал Азар полностью переключился и переключать больше не надо .
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BoGaL
Винни надо брать пример с Камавинга, ноль эмоций после фолов на нем, но и судьи не должны закрывать глаза на эти самые фолы, на Винни фолят больше всех в топ 5, рано или поздно это приведет в травме
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