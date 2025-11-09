Слот о поражении от «Сити»: «У «Ливерпуля» неделя началась хорошо, а завершилась ужасно. Но, уступая 0:3, мы не сдались, как это часто делают другие»

Арне Слот: «Ливерпуль» не сдался, уступая 0:3 в матче с «Манчестер Сити».

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ .

Напомним, во вторник «красные» обыграли мадридский «Реал» (1:0) в общем этапе Лиги чемпионов.

«Неделя началась очень хорошо, но завершилась ужасно. Однако выездная игра с «Манчестер Сити » – сложное испытание для любой команды, включая нас.

В прошлом сезоне мы смогли выиграть здесь, потому что реализовали стандартное положение, повели в счете, а потом отчаянно оборонялись.

Сегодня, не считая того спорного момента [с пенальти ], вряд ли у нас была бы возможность победить – неизвестно, что бы случилось при счете 1:1, – но в целом они были лучше. Нам нужно улучшать игру, мы это понимаем, и мне не требовался этот матч, чтобы это осознать.

Но если бы и нужно было найти позитивный момент сегодня – мне понравилась наша игра во втором тайме. Другие команды, уступая 0:3, часто сдаются, но я увидел не это.

Я видел команду, которая пыталась вернуться в игру, у нас были моменты, но сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».