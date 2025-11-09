Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»

Арне Слот: отмена гола ван Дейка была ошибочной, это могло повлиять на игру.

Арне Слот считает, что гол Вирджила ван Дейка в ворота «Манчестер Сити» не засчитан ошибочно.

«Ливерпуль» крупно проиграл «горожанам» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ. На 38-й минуте арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, отменил гол ван Дейка после подачи Мохамеда Салаха с углового из-за офсайда Эндрю Робертсона.

«Думаю, очевидно, что решение [арбитра] было ошибочным, по крайней мере, на мой взгляд. Потому что он [Робертсон ] вообще не мешал вратарю.

Сразу после матча мне показали гол «Ман Сити », который этот же судья засчитал в матче с «Вулвс» в прошлом сезоне. Лайнсмену потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флажок и зафиксировать офсайд. То есть коммуникация, очевидно, была.

Это могло бы положительно сказаться на нашей игре, потому что в первом тайме мы были очень слабы. Нам бы повезло, если бы мы уступали к перерыву 0:1, не говоря уже о том, если бы счет был 1:1 или 2:1.

Так что это был важный момент, но нельзя сказать, что [при другом решении] мы добились бы результата, потому что невозможно предсказать, как сложился бы второй тайм».

О пенальти на Жереми Доку

«Единственное, что я смог увидеть, это то, что контакт был. Я не могу с этим не согласиться, но после контакта он смог поставить ногу именно так, как хотел.

Но иногда ВАР или судьи действительно назначают за это пенальти, так что на этом не стоит останавливаться слишком долго», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».