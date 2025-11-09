  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»
72

Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»

Арне Слот: отмена гола ван Дейка была ошибочной, это могло повлиять на игру.

Арне Слот считает, что гол Вирджила ван Дейка в ворота «Манчестер Сити» не засчитан ошибочно.

«Ливерпуль» крупно проиграл «горожанам» (0:3) в матче 11-го тура АПЛ. На 38-й минуте арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, отменил гол ван Дейка после подачи Мохамеда Салаха с углового из-за офсайда Эндрю Робертсона.

«Думаю, очевидно, что решение [арбитра] было ошибочным, по крайней мере, на мой взгляд. Потому что он [Робертсон] вообще не мешал вратарю.

Сразу после матча мне показали гол «Ман Сити», который этот же судья засчитал в матче с «Вулвс» в прошлом сезоне. Лайнсмену потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флажок и зафиксировать офсайд. То есть коммуникация, очевидно, была.

Это могло бы положительно сказаться на нашей игре, потому что в первом тайме мы были очень слабы. Нам бы повезло, если бы мы уступали к перерыву 0:1, не говоря уже о том, если бы счет был 1:1 или 2:1.

Так что это был важный момент, но нельзя сказать, что [при другом решении] мы добились бы результата, потому что невозможно предсказать, как сложился бы второй тайм».

О пенальти на Жереми Доку

«Единственное, что я смог увидеть, это то, что контакт был. Я не могу с этим не согласиться, но после контакта он смог поставить ногу именно так, как хотел.

Но иногда ВАР или судьи действительно назначают за это пенальти, так что на этом не стоит останавливаться слишком долго», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Что «Динамо» делать с Карпиным?9918 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
Крис Кавана
logoЖереми Доку
видеоповторы
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoАрне Слот
logoГеоргий Мамардашвили
logoсудьи
logoЭндрю Робертсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой – значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка о словах про «футбол для мужиков»
9 минут назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
11 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
11 минут назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
30 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
31 минуту назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
43 минуты назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
47 минут назад
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
49 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
54 минуты назад
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
сегодня, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
Де Йонга удалили на 95-й с «Сельтой» – вторая желтая за удар Аспаса по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
22 минуты назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
27 минут назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
27 минут назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
35 минут назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
36 минут назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
37 минут назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
38 минут назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
41 минуту назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
50 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Лион», «Страсбур» обыграл «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
51 минуту назад