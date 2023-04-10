«Лестер» начал переговоры с Бенитесом о назначении. Вариант с Маршем сорвался
Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер».
«Лисы» начали переговоры с испанским специалистом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны провели две встречи, где обсуждали контракт и проект, но пока не достигли соглашения.
Ранее сообщалось, что клуб должен возглавить экст-тренер «Лидса» Джесси Марш, но назначение сорвалось.
Кроме того, «Лестер» ведет переговоры с бывшим тренером «Норвича» Дином Смитом о назначении исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.
В данный момент «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 25 очков после 30 матчей.
Лестер для этого как нельзя лучше подходит..