«Лестер» начал переговоры с Бенитесом о назначении. Вариант с Маршем сорвался

Теги Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Лестер Дин Смит Джесси Марш Футбол

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер».

«Лисы» начали переговоры с испанским специалистом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны провели две встречи, где обсуждали контракт и проект, но пока не достигли соглашения.

Ранее сообщалось, что клуб должен возглавить экст-тренер «Лидса» Джесси Марш, но назначение сорвалось.

Кроме того, «Лестер» ведет переговоры с бывшим тренером «Норвича» Дином Смитом о назначении исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

В данный момент «Лестер» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 25 очков после 30 матчей.

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6 комментариев

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Лёха Жданчик
Как у Бенитеза это получается?
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Okaka
Поздно они Роджерса убрали. Но у них как-то был камбэк в 2015
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А.В.Бубнов
Лестер стал приютом для портовых сбитых летчиков. Кто следующий, клоп?
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-1
-1
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Кирилл Голивец
Ответ dr. cage
Я из тех, кто все ещё надеется на финальный аккорд Бенитеса.. Лестер для этого как нельзя лучше подходит..
А мне кажется, он сейчас столь же "актуален", как Курбан Бекиевич
+2
-1
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Сергей Орлов
Я думал там Роджерс до сих пор работает)
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dr. cage
Я из тех, кто все ещё надеется на финальный аккорд Бенитеса..
Лестер для этого как нельзя лучше подходит..
+11
0
+11
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