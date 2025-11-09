  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
3

Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший

Жереми Доку стал лучшим игроком матча по Индексу ГОЛа.

Жереми Доку получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:0) в 11-м туре АПЛ. Вингер «горожан» отметился голом и набрал 8.9 балла. 

Худший показатель у Алексиса Мак Аллистера из «Ливерпуля» – 5.5. Лучшим у мерсисайдцев стал Конор Брэдли (7.2), худший у «Сити» – Райан Шерки (5.9). 

Оценки «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (7.4), Нико О’ Райли (7.9), Йошко Гвардиол (7.2), Рубен Диаш (7.7), Матеуш Нунеш (8.4), Фил Фоден (7.0), Нико Гонсалес (8.3), Бернарду Силва (7.3), Жереми Доку (8.9), Райан Шерки (5.9), Эрлинг Холанд (6.9), Омар Мармуш (6.2), Савиньо (6.8). 

Оценки «Ливерпуля»: Георгий Мамардашвили (6.2), Эндрю Робертсон (6.7), Вирджил ван Дейк (6.2), Ибраима Конате (6.2), Конор Брэдли (7.2), Алексис Мак Аллистер (5.5), Райан Гравенберх (5.7), Флориан Виртц (6.1), Доминик Собослаи (6.2), Мохамед Салах (6.2), Юго Экитике (5.9), Милош Керкез (6.4), Кертис Джонс (6.1), Коди Гакпо (6.1). 

Что «Динамо» делать с Карпиным?9988 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлексис Мак Аллистер
logoМанчестер Сити
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoНико О'Райли
logoФилип Фоден
logoРубен Диаш
logoЙошко Гвардиол
logoНико Гонсалес
logoМатеуш Нунеш
logoЭрлинг Холанд
logoБернарду Силва
logoЖереми Доку
logoРайан Шерки
logoОмар Мармуш
logoЭндрю Робертсон
logoГеоргий Мамардашвили
logoСавиньо
logoВирджил ван Дейк
logoИбраима Конате
logoКонор Брэдли
logoМохамед Салах
logoДоминик Собослаи
logoРайан Гравенберх
logoФлориан Виртц
logoЮго Экитике
logoКоди Гакпо
logoКертис Джонс
logoМилош Керкез
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
24 минуты назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
26 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
26 минут назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
42 минуты назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
46 минут назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
сегодня, 21:46
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
сегодня, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 21:39
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
сегодня, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
8 минут назад
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
37 минут назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
42 минуты назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
50 минут назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
51 минуту назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
52 минуты назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
53 минуты назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
56 минут назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
58 минут назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
сегодня, 21:43