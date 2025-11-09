Доку с голом и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Ливерпуль», у Холанда – 6.9, у Салаха – 6.2, у Виртца – 6.1. Мак Аллистер с оценкой 5.5 – худший
Жереми Доку получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:0) в 11-м туре АПЛ. Вингер «горожан» отметился голом и набрал 8.9 балла.
Худший показатель у Алексиса Мак Аллистера из «Ливерпуля» – 5.5. Лучшим у мерсисайдцев стал Конор Брэдли (7.2), худший у «Сити» – Райан Шерки (5.9).
Оценки «Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (7.4), Нико О’ Райли (7.9), Йошко Гвардиол (7.2), Рубен Диаш (7.7), Матеуш Нунеш (8.4), Фил Фоден (7.0), Нико Гонсалес (8.3), Бернарду Силва (7.3), Жереми Доку (8.9), Райан Шерки (5.9), Эрлинг Холанд (6.9), Омар Мармуш (6.2), Савиньо (6.8).
Оценки «Ливерпуля»: Георгий Мамардашвили (6.2), Эндрю Робертсон (6.7), Вирджил ван Дейк (6.2), Ибраима Конате (6.2), Конор Брэдли (7.2), Алексис Мак Аллистер (5.5), Райан Гравенберх (5.7), Флориан Виртц (6.1), Доминик Собослаи (6.2), Мохамед Салах (6.2), Юго Экитике (5.9), Милош Керкез (6.4), Кертис Джонс (6.1), Коди Гакпо (6.1).