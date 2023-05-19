Бенитес может вернуться в «Наполи», если Спаллетти уйдет. Конте, Гальтье, Гасперини и Итальяно – среди кандидатов

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Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что сменить Спаллетти на посту тренера «Наполи» может Рафаэль Бенитес – Де Лаурентис уже контактирует с ним какое-то время. Также возглавить команду может тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

Кроме того, рассматриваются кандидатуры Джан Пьеро ГаспериниАталанта»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Антонио Конте.

Ранее стало известно, что Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте.

В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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51 комментарий

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Gutalin
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Скорее всего так и есть, а то как то очень странно, что тренер который сделал команду чемпионом Италии и полуфиналистом ЛЧ уходит
что-то не припомню Наполи в полуфинале
+82
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Михаил Опякин
Наверно Лучано попросил усилить состав
+67
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+65
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whereissuso
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Гальте или Итальяно, Гасперини не трогать, а то потеряем ещё одну интересную команду в Серии А
команда уже сама теряется
+19
0
+19
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ostap&mio&dio
Ответ Sergio19882007
Как у Бенитеса это получается?)
Во всех клубах топ-5 лиг, где был хотя бы один полноценный сезон, Бенитес выигрывал трофей
+10
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Ale10FJ
По ходу Де Лаурентис рассказал кто из состава уйдет с молотка, и Лучано понял ,что ловить ему нечего. Очень напоминает уход Конте из Юве.
+8
0
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Алексей Фирстов
Лучше оставить Спалетти и выполнить его пожелания!
+8
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+7
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гилберт
Итальяно конечно. Или Наполитано.
+7
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Almaz KENZHEBEKOV
Гальте или Итальяно, Гасперини не трогать, а то потеряем ещё одну интересную команду в Серии А
+6
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+5
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David Aprasidze
Ответ Sergio19882007
Как у Бенитеса это получается?)
Бенитес топ тренер. Скромным бюджетом вышвыривал Челси Жозе в ЛЧ. Это если еще не впоминать Валенсию
+9
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bulldozer
Бенитес очень хороший тренер. Почти везде цеплял трофеи, где работал.
+5
-1
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Дмитрий
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Гальте или Итальяно, Гасперини не трогать, а то потеряем ещё одну интересную команду в Серии А
Ты когда Аталанту смотрел последний раз?) пора трогать
+6
-2
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vzi
Ответ Михаил Опякин
Наверно Лучано попросил усилить состав
Тогда Конте явно лишний.
Этот будет ныть на каждой конференции про усиление.
+4
0
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Сергей
Вот бы Лоренцо Инсинье когда-то вернулся в Наполи уже как тренер...
+3
-1
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Трент Резнор
Бенитес 😂😂😂😂😂 погуляли и хватит…
+4
-2
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Михаил Хромаков
Ответ David Aprasidze
Бенитес топ тренер. Скромным бюджетом вышвыривал Челси Жозе в ЛЧ. Это если еще не впоминать Валенсию
только когда это было, лет 20 уже прошло
+1
0
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ASH11
Ответ Ale10FJ
По ходу Де Лаурентис рассказал кто из состава уйдет с молотка, и Лучано понял ,что ловить ему нечего. Очень напоминает уход Конте из Юве.
Может, Конте из Интера? Юве своих игроков не раздавал, а наоборот, усиливался.
+2
-1
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milan111
Ответ Gutalin
что-то не припомню Наполи в полуфинале
В альтернативном видимо)))
+1
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Sergio19882007
Как у Бенитеса это получается?)
+1
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Михаил Хромаков
Ответ David Aprasidze
Пеп брал ушастого 12 лет назад
Пеп стабильно выигрывает лиги, в ЛЧ минимум в 1/4, а чем Бенитес все эти 12 лет занимается?
+1
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David Aprasidze
Ответ Михаил Хромаков
только когда это было, лет 20 уже прошло
Пеп брал ушастого 12 лет назад
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!!!Bata!!!
Ответ Михаил Опякин
Наверно Лучано попросил усилить состав
Или хотя бы не ослабить.
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JamesBulger7
Ответ Михаил Опякин
Наверно Лучано попросил усилить состав
Я думаю Лучано просил просто хотя бы сохранить костяк. А де Лаурентис видимо уже руки потирает кого продать за условную сотку млн, клубы АПЛ подступают.
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Тюменец
Какой то бредовый список))
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ЛексЛютый
Ответ bulldozer
Бенитес очень хороший тренер. Почти везде цеплял трофеи, где работал.
Главный трофей Наполи уже зацепил.
Вряд ли Бенитес потянет ЛЧ. 1/4 в этом году тоже неплохо для Наполи.
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вовочка6762
И все таки даже Солнце исчезает за горизонтом ....
Чтоб утром появиться с другой стороны !
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