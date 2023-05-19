Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что сменить Спаллетти на посту тренера «Наполи» может – Де Лаурентис уже контактирует с ним какое-то время. Также возглавить команду может тренер « » .

Кроме того, рассматриваются кандидатуры (« »), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Антонио Конте.

Ранее стало известно, что Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте.

В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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