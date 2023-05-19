Бенитес может вернуться в «Наполи», если Спаллетти уйдет. Конте, Гальтье, Гасперини и Итальяно – среди кандидатов
Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи».
La Gazzetta dello Sport сообщает, что сменить Спаллетти на посту тренера «Наполи» может Рафаэль Бенитес – Де Лаурентис уже контактирует с ним какое-то время. Также возглавить команду может тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.
Кроме того, рассматриваются кандидатуры Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Антонио Конте.
Ранее стало известно, что Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте.
В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
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Этот будет ныть на каждой конференции про усиление.
Вряд ли Бенитес потянет ЛЧ. 1/4 в этом году тоже неплохо для Наполи.
Чтоб утром появиться с другой стороны !