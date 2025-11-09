Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»

Рой Кин считает, что в «Ливерпуле» наступил кризис.

Рой Кин высказался о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити » (0:3) в 11-м туре АПЛ и заявил, что у команды Арне Слота наступил кризис.

«Для клуба уровня «Ливерпуля» это должно считаться кризисом. «Сити» выглядел сильнее и был технически намного лучше.

Мне показалось, что «Ливерпуль » сегодня выглядел как очень слабая команда. Не хватало интенсивности, не хватало энергии. Игроки, вышедшие на замену, казались совсем «мягкими».

Тренер сказал, что доволен второй половиной, но игра уже была закончена! Легко хорошо играть, когда уже не играешь ни за что. Для «Ливерпуля» определенно наступило кризисное время», – сказал экс-полузащитник «МЮ».