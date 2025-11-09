  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»
3

Кин о 0:3 «Ливерпуля» от «Сити»: «Это кризис для клуба такого уровня. Слот сказал, что доволен 2-й половиной матча, но игра уже была закончена. Команда выглядела слабо»

Рой Кин считает, что в «Ливерпуле» наступил кризис.

Рой Кин высказался о поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (0:3) в 11-м туре АПЛ и заявил, что у команды Арне Слота наступил кризис. 

«Для клуба уровня «Ливерпуля» это должно считаться кризисом. «Сити» выглядел сильнее и был технически намного лучше.

Мне показалось, что «Ливерпуль» сегодня выглядел как очень слабая команда. Не хватало интенсивности, не хватало энергии. Игроки, вышедшие на замену, казались совсем «мягкими».

Тренер сказал, что доволен второй половиной, но игра уже была закончена! Легко хорошо играть, когда уже не играешь ни за что. Для «Ливерпуля» определенно наступило кризисное время», – сказал экс-полузащитник «МЮ». 

Что «Динамо» делать с Карпиным?9985 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoРой Кин
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот об отмене гола ван Дейка: «Ошибочное решение – Робертсон не мешал вратарю «Сити». Это могло повлиять на ход игры, но не факт, что «Ливерпуль» добился бы результата»
сегодня, 19:39
«Ливерпуль» проиграл «Ман Сити» впервые с 2023 года. У «красных» 2 победы и 2 ничьих на этом отрезке
сегодня, 19:06
Слот вернул цифры Далглиша: антирекорд за 13 лет, шансов на титул – меньше 9%
сегодня, 19:00
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
23 минуты назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
25 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
25 минут назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
41 минуту назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
44 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
45 минут назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
сегодня, 21:46
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
сегодня, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 21:39
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
сегодня, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
7 минут назад
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
36 минут назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
41 минуту назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
49 минут назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
50 минут назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
51 минуту назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
52 минуты назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
55 минут назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
57 минут назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
сегодня, 21:43