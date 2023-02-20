Рафаэль Бенитес: «В «Реале» плохо обращались с нашим штабом. В «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо»
Рафаэль Бенитес считает, что в «Реале» к нему относились несправедливо.
– Считаете ли вы несправедливым то, как с вами обошлись?
– Я думаю, у нас были варианты бороться за титулы. А их уже можно было выиграть или нет.
С нами [тренерским штабом] плохо обращались, учитывая то, насколько мы были корректными, честными и целеустремленными.
Однако в «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо, и последние несколько месяцев я провел при новых владельцах. Я очень хорошо различаю, кто здесь главный, а кто дилетанты, – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала».
Рафаэль Бенитес: «Реал» выиграл ЛЧ в 2016-м с командой, которую создал я. Мой этап там был куда лучше, чем все думают»
У реала же, в основном, глоры, которым подавай ЛЧ каждый год.
Уверен, попади реал хоть раз в ситуацию Ливерпуля, у него осталось бы "фанатов" с гулькин нос.