Рафаэль Бенитес: «В «Реале» плохо обращались с нашим штабом. В «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо»

Теги Ливерпуль Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Рафаэль Бенитес считает, что в «Реале» к нему относились несправедливо. 

– Считаете ли вы несправедливым то, как с вами обошлись?

– Я думаю, у нас были варианты бороться за титулы. А их  уже можно было выиграть или нет.

С нами [тренерским штабом] плохо обращались, учитывая то, насколько мы были корректными, честными и целеустремленными.

Однако в «Ливерпуле» ко мне всегда относились очень хорошо, и последние несколько месяцев я провел при новых владельцах. Я очень хорошо различаю, кто здесь главный, а кто дилетанты, – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала».

Рафаэль Бенитес: «Реал» выиграл ЛЧ в 2016-м с командой, которую создал я. Мой этап там был куда лучше, чем все думают»

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8 комментариев

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Red Scouser
Ответ oka79410
Мало кто может признать свой провал. Бенитес не исключение. Я прекрасно помню тот скучный "Реал"
Реал и при Моуриньо играл скучно, но именно эти двое создали нынешнюю команду, а Зидан просто выжимал максимум из команды
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-2
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Иса Умаров
Ответ дамьен
Наверно потому что ты физрук?)))
так может выражаться, только тот человек который обладает такими же знаниями как бенитес или больше. а ты невежда просто оскорбляешь
+3
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+3
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v.belorussky
Ну дык...у Ливерпуля настоящие фанаты, готовые ждать чемпионство иной раз по 20+ лет, уважающие своих тренеров и легенд.

У реала же, в основном, глоры, которым подавай ЛЧ каждый год.

Уверен, попади реал хоть раз в ситуацию Ливерпуля, у него осталось бы "фанатов" с гулькин нос.
+2
-5
-3
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Лёха Жданчик
Поговаривают что сам Бенитез тот еще токсик....единственный кто не общался с тренерами соперников в АПЛ и не собирался вместе за бутылкой вина
+3
-2
+1
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oka79410
Мало кто может признать свой провал. Бенитес не исключение. Я прекрасно помню тот скучный "Реал"
0
-2
-2
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Isa Babaev
Беня, ты не вытянул Реал вот и все )
+3
-3
0
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Rio de Janeiro
В Реале к тебе относились как к пожарнику и временщику а ты сам должен был воспринимать работу в величайшем клубе мира как аванс особенно после долгой стагнации в карьере и отсутствия достижений
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-1
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дамьен
Наверно потому что ты физрук?)))
0
-8
-8
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