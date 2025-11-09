У Хвичи первый гол в Лиге 1 с мая. Были 2 мяча в ЛЧ в этом сезоне за «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия впервые в сезоне забил в Лиге 1.

Хвича Кварацхелия забил первый гол в чемпионате Франции с мая.

Вингер «ПСЖ » отличился в игре с «Лионом » (2:1, первый тайм) в 12-м туре.

В этом сезоне грузин забивал за клуб только в Лиге чемпионов – по голу «Аталанте» (4:0) и «Байеру» (7:2).

Статистику Хвичи можно увидеть здесь .