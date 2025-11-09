У Хвичи первый гол в Лиге 1 с мая. Были 2 мяча в ЛЧ в этом сезоне за «ПСЖ»
Хвича Кварацхелия впервые в сезоне забил в Лиге 1.
Хвича Кварацхелия забил первый гол в чемпионате Франции с мая.
Вингер «ПСЖ» отличился в игре с «Лионом» (2:1, первый тайм) в 12-м туре.
В этом сезоне грузин забивал за клуб только в Лиге чемпионов – по голу «Аталанте» (4:0) и «Байеру» (7:2).
Статистику Хвичи можно увидеть здесь.
Что «Динамо» делать с Карпиным?9991 голос
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости