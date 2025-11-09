Рэшфорд не реализовал выход один на один – Раду отбил удар форварда «Барсы». «Сельта» сравняла счет в ответной атаке
«Сельта» сравняла счет в контратаке после промаха Маркуса Рэшфорда.
«Сельта» сравняла счет в контратаке после нереализованного момента «Барселоны» в матче 12-го тура Ла Лиги.
На 11-й минуте встречи, спустя минуту после гола Роберта Левандовского с пенальти, Маркус Рэшфорд выбегал к воротам «Сельты» один на один с вратарем, но Ионуц Раду отбил удар форварда «Барселоны».
Мяч достался игрокам «Сельты», и ответная атака завершилась голом защитника Серхио Каррейры.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
