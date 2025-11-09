Арбитр с ВАР назначил пенальти в пользу «Барсы» – мяч попал в руку Алонсо после удара Фермина. Экс-судья Фернандес согласился с решением: «Рука отставлена в сторону»
Арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты» в матче против «Барселоны».
Арбитр Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Сельты» в матче против «Барселоны» (1:1, первый тайм) в
На 9-й минуте хавбек каталонцев Фермин Лопес пробил из-за штрафной и попал в руку защитнику «Сельты» Маркосу Алонсо, который пытался увернуться.
Судья не увидел нарушения, однако ВАР позвал его к монитору. Рохас посмотрел эпизод и назначил пенальти. Роберт Левандовски забил с точки на 10-й минуте.
«Защитник заблокировал удар по воротам рукой, которая отставлена в сторону. Валентин Писарро Гомес из комнаты ВАР вмешался. Это пенальти», – написал бывший арбитр Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Premier Sports
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Что «Динамо» делать с Карпиным?9969 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости