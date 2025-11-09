Арбитр с ВАР назначил пенальти в пользу «Барсы» – мяч попал в руку Алонсо после удара Фермина. Экс-судья Фернандес согласился с решением: «Рука отставлена в сторону»

Арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты» в матче против «Барселоны».

Арбитр Хавьер Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Сельты» в матче против «Барселоны» (1:1 , первый тайм) в

На 9-й минуте хавбек каталонцев Фермин Лопес пробил из-за штрафной и попал в руку защитнику «Сельты» Маркосу Алонсо , который пытался увернуться.

Судья не увидел нарушения, однако ВАР позвал его к монитору. Рохас посмотрел эпизод и назначил пенальти. Роберт Левандовски забил с точки на 10-й минуте.

«Защитник заблокировал удар по воротам рукой, которая отставлена в сторону. Валентин Писарро Гомес из комнаты ВАР вмешался. Это пенальти», – написал бывший арбитр Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Premier Sports

