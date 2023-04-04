Бенитесу предложили возглавить «Лестер». Он один из основных претендентов

Теги Рафаэль Бенитес премьер-лига Англия Лестер Футбол

Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер»

Рафаэль Бенитес претендует на пост главного тренера «Лестера».

Команда ранее объявила о расторжении контракта с Бренданом Роджерсом.

Сообщается, что 62-летний Бенитес является одним из основных кандидатов на должность тренера «Лестера».

Английский клуб предложил специалисту контракт, он обдумывает этот вариант.

Прошлым местом работы Бенитеса был «Эвертон», который испанец тренировал с июля 2021 года по январь 2022 года.

«Лестер» занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав 25 очков.

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4 комментария

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Amalfitano
Какой-то паноптикум. Зачем им это? Берите рабочую лошадку типа Дайча. Сейчас надо стабилизировать состав и играть от печки. Возьмите тренера Лутона из Чемпионшипа.
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ConorNite
Вот бы у него повторился успех Клаудио, которого когда-то также все списали со счетов, как тренера, а тот взял АПЛ
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Filipp Gorski
Ну если Лестер раскошелится то может что то толковое выйдет но они даже не удосужились вратаря на замену Шмейхеля взять -_-
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AlexDeLarge
Судя по трансферам нынешним и предстоящим, амбиций у клуба - не особо

Для того, чтобы болтаться с 10-15 место, а может и немного прыгнуть выше головы, Рафа - хороший вариант, что и доказал работой в Ньюкасле, с более слабым составом
+1
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