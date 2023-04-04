Бенитесу предложили возглавить «Лестер». Он один из основных претендентов

Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер»

претендует на пост главного тренера « ».

Команда ранее объявила о расторжении контракта с Бренданом Роджерсом.

Сообщается, что 62-летний Бенитес является одним из основных кандидатов на должность тренера «Лестера».

Английский клуб предложил специалисту контракт, он обдумывает этот вариант.

Прошлым местом работы Бенитеса был «Эвертон», который испанец тренировал с июля 2021 года по январь 2022 года.

«Лестер» занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав 25 очков.