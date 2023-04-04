Бенитесу предложили возглавить «Лестер». Он один из основных претендентов
Рафаэль Бенитес может возглавить «Лестер»
Рафаэль Бенитес претендует на пост главного тренера «Лестера».
Команда ранее объявила о расторжении контракта с Бренданом Роджерсом.
Сообщается, что 62-летний Бенитес является одним из основных кандидатов на должность тренера «Лестера».
Английский клуб предложил специалисту контракт, он обдумывает этот вариант.
Прошлым местом работы Бенитеса был «Эвертон», который испанец тренировал с июля 2021 года по январь 2022 года.
«Лестер» занимает 18-е место в таблице АПЛ, набрав 25 очков.
Для того, чтобы болтаться с 10-15 место, а может и немного прыгнуть выше головы, Рафа - хороший вариант, что и доказал работой в Ньюкасле, с более слабым составом