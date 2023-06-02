Гави, Родри, Асенсио, Мората, Альба, Хесус Навас, Кепа – в составе Испании на финал четырех Лиги наций

Сборная Испании опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.

15 июня команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Италией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами.

Вратари: «(Атлетик»), (« »), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс (« »), Йереми Пино («Вильярреал»).

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