Гави, Родри, Асенсио, Мората, Альба, Хесус Навас, Кепа – в составе Испании на финал четырех Лиги наций

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Сборная Испании опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.

15 июня команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Италией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами.

ВратариУнаи Симон «(Атлетик»), Кепа АррисабалагаЧелси»), Давид Райя («Брентфорд»);

ЗащитникиДани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетико»), Йереми Пино («Вильярреал»).

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21 комментарий

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Marcus-light
Бессмертный Хесус Навас
+13
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+13
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TAGAY
Ответ Shuller18
Какой же шлак
ахахах! шуллер на каждой ветке Гави ночует) и с пеной у рта ноет про то какой же Гави деревяшка) а на другой ветке восхищается чучамени и маунтами которые даже в своих командах игроки ротации) тогда как 18 летний Гави основной и внес огромный вклад в чемпионство своей команды
+3
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Zakir Zakir
Ответ Marcus-light
Бессмертный Хесус Навас
странно конечно вызывать наваса, учитывая что из-за возраста перестали вызывать рамоса
+3
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Nemo Morty
жалко что бальде нету
+4
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Cearvm
Нико Уильямс уже перешел в Атлетико?)
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Shuller18
Ответ TAGAY
ахахах! шуллер на каждой ветке Гави ночует) и с пеной у рта ноет про то какой же Гави деревяшка) а на другой ветке восхищается чучамени и маунтами которые даже в своих командах игроки ротации) тогда как 18 летний Гави основной и внес огромный вклад в чемпионство своей команды
Где ты увидел хоть слово про Гави?
А хотя да, Гави распиаренное дно, напоминаю всем
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Nemo Morty
Ответ Zakir Zakir
так он травмирован, смысл вызова
в том то и смысл что он травмировался перед лигой нации
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Zakir Zakir
Ответ Nemo Morty
жалко что бальде нету
так он травмирован, смысл вызова
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Marcus-light
Ответ Zakir Zakir
странно конечно вызывать наваса, учитывая что из-за возраста перестали вызывать рамоса
Может потому что Навас, хоть номинально и защитник, но вообще способный играть на любой позиции справа равнополезно. Большая редкость.
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Josep
Ответ Модрич10
Где Педри
травма - растяжение. до конца сезона.
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Пепси пеналдувич
Ответ Nemo Morty
в том то и смысл что он травмировался перед лигой нации
Ему ногу чуть не сломали, так что не надо ему ехать никуда, пусть лечится.
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Екн Лор
Ответ Zakir Zakir
странно конечно вызывать наваса, учитывая что из-за возраста перестали вызывать рамоса
Для каталонского проходимца Энрике Эрик Гарсия был лучше Рамоса, вот и обделили Серхио (
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Josep
Ме кажется, сейчас должен где-то всплыть папа Фати и активно жаловаться, что его суперталантливого сынишку не взяли в состав сборной, ведь он чудо, как хорош.. А на деле, с его распухшей мopдoй, он просто в автобус влезет.
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vals1702
кто это смотрит ?
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Модрич10
Где Педри
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SDef
Хесус Навас и Альба в сборной? А где тогда Хоакин?
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deadjoker
Тренер в заявке :)
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Любезный Коссутий
слабейшая Испания за много-много лет
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RUSLAN USMANKULYYEW
А где Де хеа?
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zip13
состав конечно ужас, примерно как у итальянцев
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