Гави, Родри, Асенсио, Мората, Альба, Хесус Навас, Кепа – в составе Испании на финал четырех Лиги наций
Сборная Испании опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.
15 июня команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Италией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами.
Вратари: Унаи Симон «(Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Давид Райя («Брентфорд»);
Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);
Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетико»), Йереми Пино («Вильярреал»).
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А хотя да, Гави распиаренное дно, напоминаю всем