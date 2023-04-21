Рангник о Нкунку и «Челси»: «Никому не посоветуешь ехать туда сейчас. Сначала клубу надо разработать стратегию и уменьшить состав»

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Ральф Рангник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Футбол

Ральф Рангник считает, что Кристоферу Нкунку не стоит сейчас переходить в «Челси».

«Кто бы ни стал тренером, сейчас невозможно кому-либо советовать такой трансфер. Первым делом «Челси» нужно разработать что-то вроде стратегии и уменьшить состав до разумных размеров, чтобы тренер мог с ним работать.

Я думаю об игроке, к переходу которого в «Лейпциг» я имел некоторое отношение, о Кристофере Нкунку. Я считаю его одним из лучших атакующих полузащитников на данный момент. Он слишком рано решил перейти в «Челси».

Представьте, что он переходит в клуб, который находится в таком состоянии. Такой прекрасный футболист. Мне от этого больно. Будь я его советником или отцом, я был бы встревожен», – заявил главный тренер сборной Австрии.

«Челси», «Лейпциг» и Нкунку подписали документы. Форвард перейдет летом 2023-го

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8 комментариев

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Акира_1
Реально страшно за Нкунку. Талантливый игрок, но в цирке Боэли просто каждый деградирует. К тому же сколько уже из Бундеслиги челов не заиграли в АПЛ и Челси.
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Никита Самарин
Буквально за год Челси превратился в клуб, в который перейти большая авантюра.
+9
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Михо
«Что то вроде стратегии» это прекрасно😃
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alexsem69
Рангник: Сначала клубу нужно разработать стратегию и пригласить меня 😆😆😆
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Александр Фёдоров
Ну мнение главного тактика мы ещё не слышали..
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НРИ
Даа жаль этого добряка
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