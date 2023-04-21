Рангник о Нкунку и «Челси»: «Никому не посоветуешь ехать туда сейчас. Сначала клубу надо разработать стратегию и уменьшить состав»

Ральф Рангник считает, что Кристоферу Нкунку не стоит сейчас переходить в «Челси».

«Кто бы ни стал тренером, сейчас невозможно кому-либо советовать такой трансфер. Первым делом «Челси» нужно разработать что-то вроде стратегии и уменьшить состав до разумных размеров, чтобы тренер мог с ним работать.

Я думаю об игроке, к переходу которого в «Лейпциг» я имел некоторое отношение, о . Я считаю его одним из лучших атакующих полузащитников на данный момент. Он слишком рано решил перейти в «Челси».

Представьте, что он переходит в клуб, который находится в таком состоянии. Такой прекрасный футболист. Мне от этого больно. Будь я его советником или отцом, я был бы встревожен», – заявил главный тренер сборной Австрии.

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