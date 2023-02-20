Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Йошко Гвардиол Футбол

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол был недоволен тем, что его не отпустили в «Челси» летом.

«Я был в тупике, потому что за месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя». Я подумал, что меня такой вариант устраивает, я готов остаться, мне тут нравится, нужно лишь продолжать работать над собой, играть, что-то выиграть. И так было до последних двух дней [августа].

Мой агент позвонил и сказал, что «Челси» в высшей степени заинтересован в трансфере. Конечно, нельзя не думать о серьезном предложении от такого большого клуба, как «Челси». «Лейпциг» сказал, что не хочет меня продавать.

Мне было очень тяжело смириться с таким решением, но мы не договорились. Что есть, то есть.

Сейчас я в «Лейпциге», меня это устраивает, потому что я собирался остаться, одного сезона было мало. Это мой второй год, и даже провести еще один сезон было бы здорово. Но посмотрим.

Я никогда не видел такого футболиста, как Нкунку, он потрясающий. И всякий раз, когда мы с кем-нибудь его обсуждаем, я говорю, что пойду туда, куда пойдет он», – сказал Гвардиол в интервью The Times.

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8 комментариев

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Марат Люсьеныч
Пойдет в Челси тренером. Боули так видит
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Gornostaev
Ну летом, возможно, у синих изменится схема с 3-8-2 на 7-8-2, тогда и Гвардиолу дорога будет открыта...
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Pertinax Gandi
Гвардьол ещё очень молодой. Ещё успеет поиграть там, где сам захочет.
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llolishe
Приезжает Гвардиол в Челси, а там Боэли в Челси купил пол состава Лейпцига.
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AyEmoL ___
Куда же это интересно Нкунку летом то переходит? Хммм. Кажется в клуб который начинается на Че и заканчивается на Лси.
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blaugrano
Кажется, агенты наобум холодные звонки Боули делают, а тому просто неудобно отказать в трансфере незнакомому человеку.
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rigobersong
Нкунку жалко:)
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QWertY
Повезло парню
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