Гвардиол об интересе «Челси»: «Было тяжело смириться с нежеланием «Лейпцига» меня продавать, но мы не договорились. Пойду туда, куда Нкунку»

Защитник «Лейпцига» был недоволен тем, что его не отпустили в « » летом.

«Я был в тупике, потому что за месяц до открытия трансферного окна спортивный директор сказал мне: «Мы не собираемся тебя продавать, мы в тебе нуждаемся, верим в тебя». Я подумал, что меня такой вариант устраивает, я готов остаться, мне тут нравится, нужно лишь продолжать работать над собой, играть, что-то выиграть. И так было до последних двух дней [августа].

Мой агент позвонил и сказал, что «Челси» в высшей степени заинтересован в трансфере. Конечно, нельзя не думать о серьезном предложении от такого большого клуба, как «Челси». «Лейпциг» сказал, что не хочет меня продавать.

Мне было очень тяжело смириться с таким решением, но мы не договорились. Что есть, то есть.

Сейчас я в « », меня это устраивает, потому что я собирался остаться, одного сезона было мало. Это мой второй год, и даже провести еще один сезон было бы здорово. Но посмотрим.

Я никогда не видел такого футболиста, как , он потрясающий. И всякий раз, когда мы с кем-нибудь его обсуждаем, я говорю, что пойду туда, куда пойдет он», – сказал Гвардиол в интервью The Times.