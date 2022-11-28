«Челси» заплатит за Нкунку 60+ млн евро. Все согласовано, медосмотр пройден

Названа сумма трансфера в «Челси».

25-летний нападающий и сборной Франции уже прошел медосмотр для лондонцев.

У Челси» есть договоренность о выплате более 60 миллионов евро за Нкунку.

Клуб АПЛ и футболист согласовали долгосрочный контракт, который будет действовать с июня 2023 года. Осталось лишь подписать документы.

Кристофер забил 12 голов в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, ЧМ-2022 он пропускает из-за травмы. Статистика игрока – здесь.

Кажется, «Челси» провернул первый трансфер лета-2023 – забирают звезду Бундеслиги за 60+ млн