«Челси», «Лейпциг» и Нкунку подписали документы. Форвард перейдет летом 2023-го

« » завершил все процедуры, связанные с трансфером форварда .

По данным инсайдера , сделка с « » в полной мере согласована, подписаны все необходимые документы и контракт.

25-летний француз присоединится к «синим» летом 2023 года.

В текущем сезоне Нкунку провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что трансфер обойдется лондонцам более чем в 60 млн евро.

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