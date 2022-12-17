«Челси», «Лейпциг» и Нкунку подписали документы. Форвард перейдет летом 2023-го

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Фабрицио Романо Футбол

«Челси» завершил все процедуры, связанные с трансфером форварда Кристофера Нкунку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка с «Лейпцигом» в полной мере согласована, подписаны все необходимые документы и контракт.

25-летний француз присоединится к «синим» летом 2023 года.

В текущем сезоне Нкунку провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что трансфер обойдется лондонцам более чем в 60 млн евро.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные