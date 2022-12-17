«Челси», «Лейпциг» и Нкунку подписали документы. Форвард перейдет летом 2023-го
«Челси» завершил все процедуры, связанные с трансфером форварда Кристофера Нкунку.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка с «Лейпцигом» в полной мере согласована, подписаны все необходимые документы и контракт.
25-летний француз присоединится к «синим» летом 2023 года.
В текущем сезоне Нкунку провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что трансфер обойдется лондонцам более чем в 60 млн евро.
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