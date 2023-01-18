Мбаппе, Холанд, де Брюйне, Бензема, Модрич, Гризманн, Куртуа, Тео – в сборной Европы-2022 от IFFHS

Теги ПСЖ Карим Бензема Интер Милан Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Бельгии по футболу УЕФА сборная Норвегии по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич IFFHS Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк РБ Лейпциг Тео Эрнандес Дензел Думфрис Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Йошко Гвардиол Футбол

IFFHS представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.

Больше всего представителей в команде по версии Международной федерации футбольной истории и статистики у Франции – 4.

Сборная лучших игроков стран УЕФА в 2022-м:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

Защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

Полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);

Нападающие: Килиан МбаппеПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
Ответ Мохнатый55
В азиатскую сборную пойдет.
и это в 37 лет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Гризман тут что забыл? Лузерок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Пирс Морган: «Несправедливо. Они жестоко поплатятся за это»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Суператакующий состав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ А. Мостовой
пенланд тут лишний, показал свой уровень в игре с МЮ, а забивать в пустые и моя бабушка сможет
Ни один игрок не проводит весь сезон прям идеально, у всех местами бывают просадки. А в прошлом матче против Юнайтед у него 3+2. Сейчас он не в лучшей форме, как в принципе и все Сити.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Ответ Футбол_это_жизнь
И сразу посчитаем кто не читает новость полностью на спортс.ру
"почему Месси не в сборной?!!!" 😃
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ Висита Эльмурзаев
а где Раланда?
В азиатскую сборную пойдет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kuryanin
Правильный заголовок: "Килиан, Эрлинг, Кевин, Карим, Лука, Антуан, Тибо, Эрнандес – в сборной Европы-2022 от IFFHS"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Гризманн и Ван Дейк лишние, первый провалил начисто первые полгода, второй в принципе все топматчи в году слил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
И сразу посчитаем кто не читает новость полностью на спортс.ру
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Очень хорошая сборная по именам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А. Мостовой
пенланд тут лишний, показал свой уровень в игре с МЮ, а забивать в пустые и моя бабушка сможет
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
а где Раланда?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Аль-Насра
Дюмфрис ?
Гвардиола ?
Ван Дейк?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий