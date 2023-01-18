Мбаппе, Холанд, де Брюйне, Бензема, Модрич, Гризманн, Куртуа, Тео – в сборной Европы-2022 от IFFHS

IFFHS представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.

Больше всего представителей в команде по версии Международной федерации футбольной истории и статистики у Франции – 4.

лучших игроков стран УЕФА в 2022-м:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

Защитники: Тео Эрнандес (« », Франция), Вирджил ван Дейк (« », Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

Полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);

Нападающие: (« », Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS