Мбаппе, Холанд, де Брюйне, Бензема, Модрич, Гризманн, Куртуа, Тео – в сборной Европы-2022 от IFFHS
IFFHS представила символическую сборную лучших игроков Европы 2022 года.
Больше всего представителей в команде по версии Международной федерации футбольной истории и статистики у Франции – 4.
Сборная лучших игроков стран УЕФА в 2022-м:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
Защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
Полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS
Гвардиола ?
Ван Дейк?