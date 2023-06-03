«Милан» уверен, что подпишет Гюндогана. Переговоры с хавбеком «Ман Сити» – на продвинутой стадии (Corriere dello Sport)

Илкай Гюндоган может перейти в «Милан».

«Россонери» заинтересованы в подписании полузащитника « » на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport. Переговоры между клубом и игроком находятся на продвинутой стадии.

Утверждается, что миланцы уверены в том, что подпишут , несмотря на то, что хавбек еще ведет переговоры с «Барселоной».

Игрок примет решение о своем будущем после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня.

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