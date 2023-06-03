«Милан» уверен, что подпишет Гюндогана. Переговоры с хавбеком «Ман Сити» – на продвинутой стадии (Corriere dello Sport)

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган может перейти в «Милан».

«Россонери» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити» на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport. Переговоры между клубом и игроком находятся на продвинутой стадии. 

Утверждается, что миланцы уверены в том, что подпишут Гюндогана, несмотря на то, что хавбек еще ведет переговоры с «Барселоной».

Игрок примет решение о своем будущем после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня.

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48 комментариев

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Олег Комисаров
Слишком молод для Милана конечно, на перспективу если только 🤔
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JuVero
видимо, жена хочет жить в модном городе, причина только в этом может быть.
+39
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Усатая Козляра
Ответ Старик Стариканов
Любит Милан брать игроков которым за трицатьдник
он на голову сильнее любого полузащитника Милана
+27
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+27
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Marcus-light
Ответ JuVero
видимо, жена хочет жить в модном городе, причина только в этом может быть.
Или пятилетний контракт
+17
0
+17
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Леша Иванов
Осталось понять, зачем это Гюндогану. Во-первых тотальное понижение в классе, во-вторых денег ему эти нищенки никогда не отсыпят
+31
-18
+13
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Bayastan
Ответ Олег Комисаров
Слишком молод для Милана конечно, на перспективу если только 🤔
Как сменщик Крунича сойдет
+13
-2
+11
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Амин Чич
Друзья, что то вас понесло))))
На данном этапе я бы не сказал, что Барселона на голову выше Милана и наоборот! В Сити может ему дали понять, что будет играть не всегда, вот и решил уйти, а может и не уйдет вообще!
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Леха Л
Ответ Усатая Козляра
он на голову сильнее любого полузащитника Милана
Да и процентов 95 во всей серии а
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Амин Чич
Чтобы позлить Чалханоглу ))
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<~Inter~>
Типа у него жена из Италии и ей в Милане понравится больше, чем в Барсе
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Сикарио
Ответ Леша Иванов
Осталось понять, зачем это Гюндогану. Во-первых тотальное понижение в классе, во-вторых денег ему эти нищенки никогда не отсыпят
Затем что город Милан дает на рот Манчестеру стократно.
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Vlados 86
Почему бы и нет? Если Милан даст ему контракт на 4 года с приемлемой зп.
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JuVero
зачем это Гюндогану?)
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Cob_b
больше всего люблю такие новости, где выясняется, что игрок вероятнее перейдет в клуб, о котором не писали 100 новостей за месяц ,как про барбилону) свободными агентами никому нельзя переходить в барсу, сплошной обман и план поднять бабла за счет продажи в будущем)
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d55gmwnjyr
Ответ Леша Иванов
Осталось понять, зачем это Гюндогану. Во-первых тотальное понижение в классе, во-вторых денег ему эти нищенки никогда не отсыпят
Зато зарплату урезать не будут,в отличие от барсы…
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art.shu05@gmail.com
Откуда деньги?
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окечуква
Как-то мало смысла в этой сделке, что для Милана, что для Гюндогана.
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jexOn
Ответ Усатая Козляра
он на голову сильнее любого полузащитника Милана
Тонали с этим бы поспорил.
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dnovog
Ответ QWertY
Жена хочет жить в Милане, только это можно объяснить почему Гюндогану сдался нищий середняк))
Не особо понятно зачем хотеть жить в Милане. В Барселоне явно лучше.
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Никита Никулин
Бэкап для Де Кетеларе
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ovi_forever
Они странные.В свое время не продлили Чалханоглу. Всего надо было в зарплате прибавить и всё. Теперь за Гюндоганом пошли. Думаю, будет такая очередь на него этим летом.
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Новый тренер ФК Спартак
в милан пойдет ему как раз уже 30ка
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DolJun
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Filipp Gorski
У него денег уже полученных от Сити Хватит что бы прокормить несколько поколений
Если бы он был итальянцем, или же воспитанником или фаном Милана, тогда да, понижение в зарплате можно было бы понять. Не думаю что ему это интересно.
Барса, Сити, Милан. Думаю, такая приоритетность будет у игрока.
А если Милану удастся его забрать, то тогда молодцы, и Милан, и Серия А станет сильнее.
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Абдул Абакаев
вот так неожиданность. но мало верится всё равно
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