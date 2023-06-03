«Милан» уверен, что подпишет Гюндогана. Переговоры с хавбеком «Ман Сити» – на продвинутой стадии (Corriere dello Sport)
Илкай Гюндоган может перейти в «Милан».
«Россонери» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Сити» на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport. Переговоры между клубом и игроком находятся на продвинутой стадии.
Утверждается, что миланцы уверены в том, что подпишут Гюндогана, несмотря на то, что хавбек еще ведет переговоры с «Барселоной».
Игрок примет решение о своем будущем после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня.
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На данном этапе я бы не сказал, что Барселона на голову выше Милана и наоборот! В Сити может ему дали понять, что будет играть не всегда, вот и решил уйти, а может и не уйдет вообще!
Барса, Сити, Милан. Думаю, такая приоритетность будет у игрока.
А если Милану удастся его забрать, то тогда молодцы, и Милан, и Серия А станет сильнее.