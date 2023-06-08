Гюндоган – среди целей «ПСЖ» для усиления полузащиты. Приоритет игрока – «Барселона»

Илкай Гюндоган может продолжить карьеру во Франции.

Срок контракта полузащитника с « » истекает в конце июня. По данным L’Equipe, 32-летний футболист является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты.

Парижский клуб заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.

В подписании заинтересованы « » и « ». « » сообщили, что испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока. Однако возможное назначение Юлиана Нагельсманна может привести к тому, что немецкий тренер убедит хавбека присоединиться к «ПСЖ».

В прошедшем сезоне АПЛ Илкай провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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