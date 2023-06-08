Гюндоган – среди целей «ПСЖ» для усиления полузащиты. Приоритет игрока – «Барселона»
Илкай Гюндоган может продолжить карьеру во Франции.
Срок контракта полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в конце июня. По данным L’Equipe, 32-летний футболист является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты.
Парижский клуб заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.
В подписании Гюндогана заинтересованы «Барселона» и «Арсенал». «ПСЖ» сообщили, что испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока. Однако возможное назначение Юлиана Нагельсманна может привести к тому, что немецкий тренер убедит хавбека присоединиться к «ПСЖ».
В прошедшем сезоне АПЛ Илкай провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Рассуждать ты конечно могеш. Но предложи тебе второй вариант, ты забудешь что существовал такой клуб как Барселона.
ПСЖ это днище. Более омерзителен в мировом футболе только мадридский риал, будем честны.
ПСЖ не стоит шипа не левой бутсе Месси - это я писал да. Даже этого не стоит.
А уж до самой Барселоны этому недоклубу как до.... Ну ты понел да?
Судьба клоунов типа Вейналдума и Неймара сознательно и намеренно выбравших деньги известна и незавидна.)
Вот в этом вся соль