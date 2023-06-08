Гюндоган – среди целей «ПСЖ» для усиления полузащиты. Приоритет игрока – «Барселона»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн Футбол

Илкай Гюндоган может продолжить карьеру во Франции.

Срок контракта полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в конце июня. По данным L’Equipe, 32-летний футболист является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты. 

Парижский клуб заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.

В подписании Гюндогана заинтересованы «Барселона» и «Арсенал». «ПСЖ» сообщили, что испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока. Однако возможное назначение Юлиана Нагельсманна может привести к тому, что немецкий тренер убедит хавбека присоединиться к «ПСЖ». 

В прошедшем сезоне АПЛ Илкай провел 31 матч, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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21 комментарий

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Владимир Туаев
Зачем ему впринципе куда-то переходить непонятно...
+18
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Алексей Даценко
Ответ GuruFutbola
Ждем в Барсе вместе со Силвой)
Жди жди 😁
+13
-3
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Любезный Коссутий
после того, как Месси послал Ляпорту, трансфер Гундогана становится более вероятным
+7
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Роман
Ответ Universal1000
За воду играть в Барселоне почетнее, чем за лямы в ПСЖ.
Ахахах. Эх, а ещё недавно вы считали ПСЖ топ-командой в одной из сильнейших лиг.
Рассуждать ты конечно могеш. Но предложи тебе второй вариант, ты забудешь что существовал такой клуб как Барселона.
+4
-1
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<~Inter~>
Ответ GuruFutbola
Ждем в Барсе вместе со Силвой)
Силву никто не отпустит. Тем более на фоне слухов про отъезд Мареза в Саудовскую Аравию
+2
0
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Vlad
Ответ Роман
Ахахах. Эх, а ещё недавно вы считали ПСЖ топ-командой в одной из сильнейших лиг. Рассуждать ты конечно могеш. Но предложи тебе второй вариант, ты забудешь что существовал такой клуб как Барселона.
А он не поклонник блауграны, он болельщик летучих мышей
+2
0
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Леван Сиукаев
сразу вспоминается история с Вейналдумом(надеюсь ПСЖ и Гюндоган тоже вспомнять)
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Universal1000
Ответ Роман
Ахахах. Эх, а ещё недавно вы считали ПСЖ топ-командой в одной из сильнейших лиг. Рассуждать ты конечно могеш. Но предложи тебе второй вариант, ты забудешь что существовал такой клуб как Барселона.
Кто вы?

ПСЖ это днище. Более омерзителен в мировом футболе только мадридский риал, будем честны.

ПСЖ не стоит шипа не левой бутсе Месси - это я писал да. Даже этого не стоит.

А уж до самой Барселоны этому недоклубу как до.... Ну ты понел да?

Судьба клоунов типа Вейналдума и Неймара сознательно и намеренно выбравших деньги известна и незавидна.)
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GuruFutbola
Ждем в Барсе вместе со Силвой)
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Михаил Цыганов 123
нет ему смысла идти в ПСЖ, денег больше ему не заплатят, возможности завоевать что-то с клубом тоже не добавится, лучший вариант для него либо остаться в Сити, где он встроен в игру, либо же пойти в Саудовскую Аравию, где ему положат куда бóльшую личку
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A K
"Более плавный" переход? Вы сначала просто какой-нибудь переход в атаку наладьте. У вас Месси без мяча играл, думаете, Гюндоган его просто так увидит?
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Поцелуй Оздоева
Ответ GuruFutbola
Ждем в Барсе вместе со Силвой)
Хахаха
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Артур Мкртычян
Ответ <~Inter~>
Силву никто не отпустит. Тем более на фоне слухов про отъезд Мареза в Саудовскую Аравию
есть слухи про псж
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Леван Мкртчян
Ответ Владимир Туаев
Зачем ему впринципе куда-то переходить непонятно...
У него контракт заканчивается в июне, а Сити до последнего времени предлагал ему лишь годичный контракт без автоматической пролонгации, в то время как он хочет 1+1 или полноценный двухгодичный контракт, который, вроде бы готовы ему дать и Барса и Париж ( как писали СМИ).
Вот в этом вся соль
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Артур Мкртычян
Ответ Леван Мкртчян
У него контракт заканчивается в июне, а Сити до последнего времени предлагал ему лишь годичный контракт без автоматической пролонгации, в то время как он хочет 1+1 или полноценный двухгодичный контракт, который, вроде бы готовы ему дать и Барса и Париж ( как писали СМИ). Вот в этом вся соль
сити уже предлагает 1+1. и он думает
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