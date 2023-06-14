«Барса» ждала ответа Гюндогана во вторник, но он попросил время на размышление. «Сити» предлагает продлить контракт, есть интерес от «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган обдумывает предложение «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ожидали, что Гюндоган даст ответ ко вторнику. Однако в понедельник полузащитник связался с клубом и попросил еще несколько дней на обдумывание предложения.

«Манчестер Сити» также предложил Гюндогану продление контракта. Хавбек хочет взвесить все плюсы и минусы каждого из предложений, чтобы принять окончательное решение.

Также сообщается, что Гюндоганом интересуется «ПСЖ».

В текущем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» 31 матч в АПЛ, забив 8 голов и отдав 4 голевых передачи. Подробная статистика доступна здесь.

26 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ OldRedWhite
А зачем ему Барселона ? Это какие-то личные пристрастия ?
климат.
жить в барсе намного приятнее чем жить в Манчестере.
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Los Galácticos
В футбольном плане конечно надо продлевать контракт с МС, темболее в следующем сезоне после победы в ЛЧ есть возможность выиграть много трофеев.
+12
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Фут.Боль
Гюндогану нужно сказать, что он должен все обдумать и согласовать экономический план со своей семьёй.Пока подождите, Барселона.
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Владимир Владимирович
Зачем Сити изобретать велосипед… Илкай сейчас в огне, чуть ли ни на пике. Продлить контракт и даже чуть повысить зарплату. ГЮНДОГАНА ОСТАВИТЬ !
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Football Forever
Надо уходить в Барсу. В Сити всë выиграл, а пожить в Солнечной Барселоне на закате карьеры - топ
+10
-8
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Евгений Лифшиц
По-прежнему ни одной новости об интересе сити хоть к кому-то кроме Ковачича, да и с ним тишина. При этом 2 игрока старта заявили о желании уйти из клуба, а Кевин начнет сезон с травмой и на год старше.
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Ann Tretiakova
Ответ Football Forever
Надо уходить в Барсу. В Сити всë выиграл, а пожить в Солнечной Барселоне на закате карьеры - топ
ох бро )) блин ... сам 2 лета подряд жил в барсе !!)
Что могу сказать ..не однозначно все )))))
Вроде и классное место ..и есть минусы ))!

в той же Малаге будет лучше жить (по моему мнению)..
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NartApsua
Ответ Евгений Лифшиц
По-прежнему ни одной новости об интересе сити хоть к кому-то кроме Ковачича, да и с ним тишина. При этом 2 игрока старта заявили о желании уйти из клуба, а Кевин начнет сезон с травмой и на год старше.
Куда торопитесь? Ещё почти три месяца впереди. Уверен, Сити себя не обидит)
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OldRedWhite
Ответ Фанат спорта01
климат. жить в барсе намного приятнее чем жить в Манчестере.
Тогда лучше в Турцию , вернуться на историческую родину , хоть и немец !
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Abu Ibrahim
Ответ Football Forever
Надо уходить в Барсу. В Сити всë выиграл, а пожить в Солнечной Барселоне на закате карьеры - топ
Его оттуда попросят через 1,5 года , потом уже только в Истанбул .
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Собиратель хаоса
Ответ Football Forever
Надо уходить в Барсу. В Сити всë выиграл, а пожить в Солнечной Барселоне на закате карьеры - топ
С его доходом он и после завершения карьеры сможет там пожить. Или в любом другом месте, где пожелает. А вот титулы - это на всю жизнь. Да и не такой он старый еще, ему 32 года всего, пару лет на хорошем уровне точно сыграет, если без травм.
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Ann Tretiakova
Ответ Football Forever
Согласен, но в Манчестере более уныло в связи с отсутствием солнца
Ну немец не бразилец или аргентинец))) не думаю что солнце и тёплый пляж.. самые важные приоритеты для него)!
писали что жена вообще вон в Милане хочет жить)!
МС сейчас лучше место для него))) пусть остаётся
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John Hater
Ответ Football Forever
Надо уходить в Барсу. В Сити всë выиграл, а пожить в Солнечной Барселоне на закате карьеры - топ
И урезать зарплату каждые 6 месяцев тоже топ
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Football Forever
Ответ Ann Tretiakova
ох бро )) блин ... сам 2 лета подряд жил в барсе !!) Что могу сказать ..не однозначно все ))))) Вроде и классное место ..и есть минусы ))! в той же Малаге будет лучше жить (по моему мнению)..
Согласен, но в Манчестере более уныло в связи с отсутствием солнца
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Иван Никитенко
у него еще похмелье ,чего они его мучают
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&_Bishep_&
Барса как всегда : сначала делает футболисту предложение, дожидается от него положительного ответа, а после начинает искать деньги ...
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Динар
Интересно, они понимают что он может не заиграть у них, в плане ПСЖ думаю это очень вероятно, Илкай не просто игрок которого поставил и он сам тебе все разрулил, у него весьма тонкая позиция на поле и функции
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Сижу на факсах Барселоны
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