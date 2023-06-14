«Барса» ждала ответа Гюндогана во вторник, но он попросил время на размышление. «Сити» предлагает продлить контракт, есть интерес от «ПСЖ»
Илкай Гюндоган обдумывает предложение «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ожидали, что Гюндоган даст ответ ко вторнику. Однако в понедельник полузащитник связался с клубом и попросил еще несколько дней на обдумывание предложения.
«Манчестер Сити» также предложил Гюндогану продление контракта. Хавбек хочет взвесить все плюсы и минусы каждого из предложений, чтобы принять окончательное решение.
Также сообщается, что Гюндоганом интересуется «ПСЖ».
В текущем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» 31 матч в АПЛ, забив 8 голов и отдав 4 голевых передачи. Подробная статистика доступна здесь.
жить в барсе намного приятнее чем жить в Манчестере.
Что могу сказать ..не однозначно все )))))
Вроде и классное место ..и есть минусы ))!
в той же Малаге будет лучше жить (по моему мнению)..
писали что жена вообще вон в Милане хочет жить)!
МС сейчас лучше место для него))) пусть остаётся