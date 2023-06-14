«Барса» ждала ответа Гюндогана во вторник, но он попросил время на размышление. «Сити» предлагает продлить контракт, есть интерес от «ПСЖ»

Илкай Гюндоган обдумывает предложение «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ожидали, что Гюндоган даст ответ ко вторнику. Однако в понедельник полузащитник связался с клубом и попросил еще несколько дней на обдумывание предложения.

« » также предложил Гюндогану продление контракта. Хавбек хочет взвесить все плюсы и минусы каждого из предложений, чтобы принять окончательное решение.

Также сообщается, что интересуется « ».

В текущем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» 31 матч в , забив 8 голов и отдав 4 голевых передачи. Подробная статистика доступна здесь.