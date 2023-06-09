Хави убедил Гюндогана, что «Барса» – лучший клуб мира, и гарантировал хавбеку «Сити» место в основе (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Стало известно, как «Барселона» уговорила Илкая Гюндогана подписать контракт.

Каталонцы и 32-летний немецкий хавбек несколько недель назад устно договорились о трехлетнем контракте, который вступит в силу после истечения срока соглашения полузащитника с «Манчестер Сити».

По данным Diario Sport, большую роль в этом сыграл главный тренер сине-гранатовых Хави, который убедил Гюндогана в том, что ни один клуб мира не сравнится с «Барселоной», она важнее и лучше всех остальных.

Хави также пообещал Илкаю ключевую роль в команде и место в стартовом составе, специалист видит его на четырех позициях. У тренера и игрока было как минимум три беседы.

Переход может быть подтвержден уже на следующей неделе, когда футболист пройдет медосмотр.

В этом сезоне Гюндоган провел 50 матчей за «Сити», забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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132 комментария

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sayemlo
"лучший клуб мира" 😂😂😂😆😆😆 а гюндоган в курсе, что хави и его команда 2 года подряд играют в ле?
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Sanya Kruus
он же это игроку Сити говорил 🤣
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Los Galácticos
Если потом Барса попадет на Сити в ЛЧ, тогда Гюндоган сразу поймет что Хави его обманул :)
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Sanya Kruus
Ответ Юрий Музыка
Что удивительного,барса в разы легендарнее.
Статус легенды не делает клуб сильнейшим. а по важности даже в самой Испании есть реал
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Вячеслав Новиков
Ответ DolJun
а по итогу гюндоган будет в автобусе вместе с китайскими хави и педро отбиваться от митьюландов в ле)
Как там Челси? В следующем году рекорд Чемпионшип?
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Екн Лор
Лучший клуб мира, следом идут Сити и Интер Майями
+27
-8
+19
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Михо
Ответ sayemlo
"лучший клуб мира" 😂😂😂😆😆😆 а гюндоган в курсе, что хави и его команда 2 года подряд играют в ле?
Барса выиграла чемпионат, как и Бавария, значит обе будут в первой корзине жеребьевки ЛЧ, появляются шансы выйти из группы😃
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Усатая Козляра
лучший клуб мира 🤣🤣🤣🤣🤣
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Уэст Гортон Сент
зачем ему идти в понижение???
ведь Барса не на уровне Сити
+15
-4
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Милан37
Не верь ему, точно так же он по ушам ездил и Киссие а теперь продаёт его ☝️...
+9
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RG YushO
каждый раз офигеваю от заголовок этих публикаций. Что значит убедил что Барса лучший клуб мира? на этом сайте явно не хватает нормальных переводчиков. либо они все выкладывают из гугл переводчика.

А так про Гюндогана, если состоится переход, это будет топ усиление минимум на года 2-3. Тем более что он бесплатно переходит.
+7
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sayemlo
Ответ Merdan Jumayew
Я думаю развели билленгема)))
и как развели? Реал стабильно доходит до 1/2 финала лч
+6
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pasmike
Ответ Усатая Козляра
лучший клуб мира 🤣🤣🤣🤣🤣
Хави наверное сам по полу катался от смеха после этих слов... И Гюндоган тоже )
+5
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Александр Тихомиров
Ответ серёга124
сходи в музей барсы и сити
а че в сравнениях с реалом так не говоришь))))
+8
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wmfrxwf5rq
Ответ DolJun
а по итогу гюндоган будет в автобусе вместе с китайскими хави и педро отбиваться от митьюландов в ле)
Ну Челси то и от Мидтьюланда в ЛЕ отбиваться не достоин по результатам этого сезона
+7
-2
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Иван Баланар
Когда у вас плохое настроение, просто заходите на ветки с новостями о ФК 2:8 чисто чтобы поржать. 100% самый мемный клуб в Евро футболе.
+12
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Святослав Федорович
А ещё Хави пообещал, что хотя бы год его не будут просить снизить зарплату ради новых новичков
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серёга124
Ответ Александр Тихомиров
а че в сравнениях с реалом так не говоришь))))
ну по факту барса лучше по истории сити
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Gri Za
Ответ Born is the King
Лучший клуб мира Лиги Европы
Севилья?
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Артём Толоконников
Ответ серёга124
сходи в музей барсы и сити
А потом загляни в музей Реала
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Sanya Kruus
Ответ Адепт Суперлиги
Чем станет Сити после ухода Пепа? А вот такие клубы, как Барса или Реал вечны.
они и до Пепа чемпионами становились, так то
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Cruel Snake
И как у него это получилось? Он играет сейчас в клубе который идёт на требл, убирая всех на своём пути, а ему предлагают перейти в клуб, который стабильно вылетает из ЛЧ и уже даже из ЛЕ. 3 трофея за 4 СЕЗОНА! Ну само собой они лучший клуб в мире! Разве непонятно
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Lionel Andres Messi 10
А тем временем Сити в шаге от требла.
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Born is the King
Лучший клуб мира Лиги Европы
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JURAVLI
Гении в комментариях не могут понять, что "лучший клуб" и "самый сильный клуб" это не одно и то же.
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