Хави убедил Гюндогана, что «Барса» – лучший клуб мира, и гарантировал хавбеку «Сити» место в основе (Diario Sport)
Стало известно, как «Барселона» уговорила Илкая Гюндогана подписать контракт.
Каталонцы и 32-летний немецкий хавбек несколько недель назад устно договорились о трехлетнем контракте, который вступит в силу после истечения срока соглашения полузащитника с «Манчестер Сити».
По данным Diario Sport, большую роль в этом сыграл главный тренер сине-гранатовых Хави, который убедил Гюндогана в том, что ни один клуб мира не сравнится с «Барселоной», она важнее и лучше всех остальных.
Хави также пообещал Илкаю ключевую роль в команде и место в стартовом составе, специалист видит его на четырех позициях. У тренера и игрока было как минимум три беседы.
Переход может быть подтвержден уже на следующей неделе, когда футболист пройдет медосмотр.
В этом сезоне Гюндоган провел 50 матчей за «Сити», забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь.
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ведь Барса не на уровне Сити
А так про Гюндогана, если состоится переход, это будет топ усиление минимум на года 2-3. Тем более что он бесплатно переходит.