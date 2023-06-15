«Боруссия» хотела вернуть Гюндогана, но Илкай отказал дортмундцам. Хавбек предпочитает перейти в «Барсу» или «Арсенал»
«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку подписать Илкая Гюндогана.
Гюндоган выступал за дортмундский клуб с 2011 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Сити».
По информации Bild, в руководстве «Боруссии» обсуждали возможность возвращения Гюндогана, однако шансы на его подписание близки к нулю. По данным источника, об этом боссам дортмундцев сообщило ближайшее окружение игрока.
Отмечается, что приоритетом Гюндогана является продолжение карьеры в «Барселоне» или «Арсенале». Также у полузащитника есть предложение «Манчестер Сити» о продлении соглашения.
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