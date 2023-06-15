«Боруссия» хотела вернуть Гюндогана, но Илкай отказал дортмундцам. Хавбек предпочитает перейти в «Барсу» или «Арсенал»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку подписать Илкая Гюндогана.

Гюндоган выступал за дортмундский клуб с 2011 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Сити».

По информации Bild, в руководстве «Боруссии» обсуждали возможность возвращения Гюндогана, однако шансы на его подписание близки к нулю. По данным источника, об этом боссам дортмундцев сообщило ближайшее окружение игрока.

Отмечается, что приоритетом Гюндогана является продолжение карьеры в «Барселоне» или «Арсенале». Также у полузащитника есть предложение «Манчестер Сити» о продлении соглашения.

«Барса» ждала ответа Гюндогана во вторник, но он попросил время на размышление. «Сити» предлагает продлить контракт, есть интерес от «ПСЖ»

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11 комментариев

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Ansu Fati
Ответ CriminalJoint62
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Очевидно же, что последним Челси покинет Боэли))
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serginn
В Арсенал??? Такими темпами это будет клуб, донашивающий за Сити все и всех)
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Flow market Victor Mercedes
Ротор хотел вернуть Аверьянова)
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serginn
Ответ DolJun
так он уже донашивает за челси)
Кого, Жоржиньо? Так-то от Сити там тренер, Габи и плачущий. Если ещё и Гюндо заманят - красная форма должна стать с голубоватым отливом (в хорошем смысле последних двух слов)
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DolJun
Ответ serginn
Кого, Жоржиньо? Так-то от Сити там тренер, Габи и плачущий. Если ещё и Гюндо заманят - красная форма должна стать с голубоватым отливом (в хорошем смысле последних двух слов)
о, ты походу футбол начал с этого сезона смотреть) прикольно)
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CriminalJoint62
Ответ DolJun
между барсой и арсеналом выбор очевиден конечно. хотя тут по сути аксиома эскобара
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DolJun
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален модератором
что это должно значить?)
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& Co1366
Ответ DolJun
между барсой и арсеналом выбор очевиден конечно. хотя тут по сути аксиома эскобара
Не так уж они и плохи эти Барсенал & Арселона!
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