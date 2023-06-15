«Боруссия» хотела вернуть Гюндогана, но Илкай отказал дортмундцам. Хавбек предпочитает перейти в «Барсу» или «Арсенал»

«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку подписать Илкая Гюндогана.

Гюндоган выступал за дортмундский клуб с 2011 по 2016 год, после чего перешел в « ».

По информации Bild, в руководстве « » обсуждали возможность возвращения , однако шансы на его подписание близки к нулю. По данным источника, об этом боссам дортмундцев сообщило ближайшее окружение игрока.

Отмечается, что приоритетом Гюндогана является продолжение карьеры в «Барселоне» или « ». Также у полузащитника есть предложение «Манчестер Сити» о продлении соглашения.

«Барса» ждала ответа Гюндогана во вторник, но он попросил время на размышление. «Сити» предлагает продлить контракт, есть интерес от «ПСЖ»