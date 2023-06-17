Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «Если решит не переходить к нам, трудно будет найти ему замену»
Алексей Шпилевский хочет, чтобы «Арис» выкупил Александра Кокорина у «Фиорентины».
В минувшем сезоне форвард выступал в кипрском клубе на правах аренды, став лучшим игроком чемпионата Кипра.
– Пока ничего не знаю. Я хочу – это одно. Но здесь много разных нюансов. Надо договориться и с Сашей, и с «Фиорентиной».
– Рассматриваете кого-то на место Кокорина?
– Мы должны быть ко всему готовы. Если Саша примет решение не переходить к нам, то трудно будет найти соответствующую ему замену, но мы должны будем это сделать.
Пока мне на эту позицию интересен только Саша. Я знаю его качества, как его принимает команда, на что он способен, – сказал главный тренер «Ариса».
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