Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «Если решит не переходить к нам, трудно будет найти ему замену»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Алексей Шпилевский хочет, чтобы «Арис» выкупил Александра Кокорина у «Фиорентины».

В минувшем сезоне форвард выступал в кипрском клубе на правах аренды, став лучшим игроком чемпионата Кипра.

– Пока ничего не знаю. Я хочу – это одно. Но здесь много разных нюансов. Надо договориться и с Сашей, и с «Фиорентиной».

– Рассматриваете кого-то на место Кокорина?

– Мы должны быть ко всему готовы. Если Саша примет решение не переходить к нам, то трудно будет найти соответствующую ему замену, но мы должны будем это сделать.

Пока мне на эту позицию интересен только Саша. Я знаю его качества, как его принимает команда, на что он способен, – сказал главный тренер «Ариса».

«Фиорентина» надеется продать Кокорина летом

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1 комментарий

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