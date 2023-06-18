Мамаев о Кокорине: «С Сашей мы на связи, недавно поздравлял с наградами на Кипре. Он классный футболист, доказал это в сезоне»

Павел Мамаев высоко оценил достижения Александра Кокорина на Кипре.

32-летний форвард стал чемпионом страны в составе « ».

Также он получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата.

– С Кокориным на связи?

– Конечно, с Сашей на связи. Недавно ему звонил, поздравлял с наградами на Кипре.

– Стоит ли ему снова попробовать себя в «Фиорентине»? Как ему поступить?

– Саша – взрослый парень, он сам примет решение без каких‑либо советов. Он классный футболист, в этом сезоне это доказал, – сказал бывший игрок сборной России.

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