Мамаев о Кокорине: «С Сашей мы на связи, недавно поздравлял с наградами на Кипре. Он классный футболист, доказал это в сезоне»

Теги Фиорентина Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Александр Кокорин Матч ТВ Кокорин и Мамаев Футбол

Павел Мамаев высоко оценил достижения Александра Кокорина на Кипре.

32-летний форвард стал чемпионом страны в составе «Ариса».

Также он получил премию Ассоциации футболистов Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата.

– С Кокориным на связи?

– Конечно, с Сашей на связи. Недавно ему звонил, поздравлял с наградами на Кипре.

– Стоит ли ему снова попробовать себя в «Фиорентине»? Как ему поступить?

– Саша – взрослый парень, он сам примет решение без каких‑либо советов. Он классный футболист, в этом сезоне Кокорин это доказал, – сказал бывший игрок сборной России. 

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2 комментария

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Мамаев я думаю тоже бы на Кипре не затерялся бы, рано закончил , стоило попробовать поиграть за границей
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