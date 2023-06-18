ФИФА зафиксировала более 19,6 тысячи оскорбительных постов в адрес участников ЧМ-2022, более 286 тысяч комментов были заблокированы. Их выявлял искусственный интеллект

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 соцсети дискриминация Футбол

ФИФА опубликовал отчет, посвященный оскорблениям в интернете во время ЧМ-2022.

Отмечается, что отчет опубликован спустя несколько дней после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом – «жертвой нескольких шокирующих эпизодов расизма в этом сезоне».

Служба защиты социальных сетей (SMPS) во время ЧМ-2022 просканировала более 20 млн сообщений и комментариев в соцсетях, включая Instagram, TikTok, Twitter и YouTube. Сначала контент анализировал искусственный интеллект, затем было два этапа анализа людьми.

19 636 сообщений/комментариев были идентифицированы как оскорбительные, дискриминационные или угрожающие.

Об этих комментариях ФИФА сообщала администрации соцсетей. Во многих случаях оскорбительные сообщения были удалены модераторами соцсетей.

Кроме того, командам и игрокам, участвующим в турнире, предоставили доступ к программному обеспечению для модерации. Софт мгновенно и автоматически скрывал оскорбительные комментарии с их страниц. В общей сложности 286 895 комментариев были скрыты таким образом.

Удалось также идентифицировать более 300 человек, делавших оскорбительные, дискриминационные или угрожающие во время ЧМ-2022. Информацию о них ассоциациям-членам и правоохранительным органам.

Всплеск негативных комментариев зафиксирован во время матча 1/4 финала Англия – Франция. 38% оскорблений поступили с учетных записей, зарегистрированных в Европе, а 36% - из Южной Америки.

Больше всего оскорбительных комментариев поступило в адрес сборной Франции (более 5,5 тысячи). Затем идут Бразилия и Англия (более 3 тысяч), Мексика (менее 2 тысяч) и Аргентина (около 1,5 тысячи). 

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20 комментариев

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Фарид Харисов
20 миллионов комментариев проанализировано — 20 тысяч из них оскорбительные.

0,1% оскорбительных комментариев. Какой ужас, ненависть и расизм везде, нужно защищать миллионеров пинающих мячик ещё сильнее.

Если брать в расчёт отмодерированные и скрытые комментарии, то процент вырастает до 1,5. Пора начинать расстреливать.
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Н.Ф.
На Sports’e комментарии тоже, похоже, модерирует искусственный интеллект. Напишешь, бывало, абсолютно безобидный комментарий, а этот "интеллект" его не пропускает ни в какую.
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Пирс Морган
Это искусственный интеллект еще на спортс не заходил
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Фан КриРо7
Оскорбление 19601 - пенальти научитесь бить гребаные лягушатники 😄
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chatone gpt0ne
На Дзене под заметками даже самых наипровластных изданий - можно совершенно свободно писать как любое мнение, так и любыми цензурными (по общероссийскому закону) словами. СОВЕРШЕННО СВОБОДНО. ВСЕМИ РАЗРЕШЕННЫМИ ЗАКОНОМ РФ СЛОВАМИ, А на супер-пупер-либеральном спортсе уже полсловаря Ожегова попало под ценз.
И если это работа российского искусственного интеллекта, то стоит ли удивляться, что РФС не может даже простую офсайдную линию прочертить.
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Adeen
Ответ Н.Ф.
На Sports’e комментарии тоже, похоже, модерирует искусственный интеллект. Напишешь, бывало, абсолютно безобидный комментарий, а этот "интеллект" его не пропускает ни в какую.
Не. Тут натурпродукт. Но насчёт "интеллект" - есть сомнения.
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Абдулов Алексей
Интересно, а фразы из серии: "Беги, Форрест, беги" и "Давай, уголёк, жги", были расценены как оскорбительные?
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#SharkTeam
Наверно спорц тоже такой подключил, уже ответ сложно написать, не пропускает
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Леха Евдокимов
Сколько из них было в адрес Лукаку?)
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AF007
Как только свою карьеру закончит криштианус, ситуация с оскорбительными постами в адрес участников ЧМ решится сама собой
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Xm.md
Так может это искусственный интеллект и постил?
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Billy Jean
А сколько их было в отношении фифы?
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Gailzipp
Франция, Бразилия, Англия понятно. Но Мексике-то за что прилетело столько оскорбительных комментариев?
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savik-A.M.
А что если этот искусственный интеллект и писал эти комментарии , и находил именно свои ?)))
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Nerazzurri-88
"комментов"? Вы там совсем на каникулах поплыли? Зачем язык уничтожать?
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chatone gpt0ne
Ответ Фарид Харисов
20 миллионов комментариев проанализировано — 20 тысяч из них оскорбительные. 0,1% оскорбительных комментариев. Какой ужас, ненависть и расизм везде, нужно защищать миллионеров пинающих мячик ещё сильнее. Если брать в расчёт отмодерированные и скрытые комментарии, то процент вырастает до 1,5. Пора начинать расстреливать.
Начал за здравие, кончил расстрелом. Узнаю брата совка.
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