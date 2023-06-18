ФИФА зафиксировала более 19,6 тысячи оскорбительных постов в адрес участников ЧМ-2022, более 286 тысяч комментов были заблокированы. Их выявлял искусственный интеллект

ФИФА опубликовал отчет, посвященный оскорблениям в интернете во время ЧМ-2022.

Отмечается, что отчет опубликован спустя несколько дней после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом – «жертвой нескольких шокирующих эпизодов расизма в этом сезоне».

Служба защиты социальных сетей (SMPS) во время ЧМ-2022 просканировала более 20 млн сообщений и комментариев в соцсетях, включая Instagram, TikTok, Twitter и YouTube. Сначала контент анализировал искусственный интеллект, затем было два этапа анализа людьми.

19 636 сообщений/комментариев были идентифицированы как оскорбительные, дискриминационные или угрожающие.

Об этих комментариях ФИФА сообщала администрации соцсетей. Во многих случаях оскорбительные сообщения были удалены модераторами соцсетей.

Кроме того, командам и игрокам, участвующим в турнире, предоставили доступ к программному обеспечению для модерации. Софт мгновенно и автоматически скрывал оскорбительные комментарии с их страниц. В общей сложности 286 895 комментариев были скрыты таким образом.

Удалось также идентифицировать более 300 человек, делавших оскорбительные, дискриминационные или угрожающие во время ЧМ-2022. Информацию о них ассоциациям-членам и правоохранительным органам.

Всплеск негативных комментариев зафиксирован во время матча 1/4 финала Англия – Франция. 38% оскорблений поступили с учетных записей, зарегистрированных в Европе, а 36% - из Южной Америки.

Больше всего оскорбительных комментариев поступило в адрес сборной Франции (более 5,5 тысячи). Затем идут Бразилия и Англия (более 3 тысяч), Мексика (менее 2 тысяч) и Аргентина (около 1,5 тысячи).

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