Президент ФИФА против протестов игроков на поле: «Нужно уважать футбол и фанатов, которые хотят забыть о проблемах и насладиться игрой»

считает, что футболисты не должны устраивать акции протеста на поле.

Перед игрой с Японией на футболисты сборной закрыли рты руками на общекомандном фото. Ранее ФИФА запретила Германии и другим сборным носить повязки против дискриминации, угрожая наказать футболиста с ней желтой карточкой.

«ФИФА должна заботиться обо всех. Мы глобальная организация, и мы не должны подвергать дискриминации кого-либо в зависимости от законодательства или режима, какие бы ни были у них ценности и чувства.

Речь идет не о том, чтобы запрещать или не запрещать. Речь идет о соблюдении правил. У нас есть правила, которые говорят, что на поле вы играете в футбол, и это то, что мы сделали.

Каждый волен выражать свои взгляды, свое мнение, свои убеждения, то, во что он верит, если только это делается в уважительной форме.

Когда дело доходит до поля, нужно уважать футбол, нужно уважать игровое поле, и эти правила существуют именно по этой причине. В этом нет ничего нового. Они существуют для того, чтобы уважать и защищать 211 футбольных команд, а не 211 глав государств, режимов или чего бы то ни было.

Есть 211 футбольных команд и их болельщики, которые хотят прийти и насладиться футболом, и это то, ради чего мы здесь, и, честно говоря, я считаю, что мы защищаем ценности, мы защищаем права человека, мы защищаем права каждого в ФИФА и на чемпионате мира.

Но я также считаю, что те болельщики, которые приходят на стадион, и все эти миллиарды болельщиков, которые смотрят чемпионат мира по телевизору – у каждого свои проблемы.

Они просто хотят провести 90 минут, или 100 минут, или 105 минут, или сколько угодно, не думая ни о чем другом, просто насладиться моментом удовольствия и радости или хотя бы эмоциями.

Вот что мы должны сделать. Мы должны дать всем этим людям момент времени в их жизни, когда они могут забыть о своих проблемах и наслаждаться футболом.

Между соревнованиями и после них, во время соревнований, но вне поля, каждый может выражать свои взгляды и мнения так, как он хочет. Но давайте подарим этот момент радости тем, кто просто хочет наслаждаться игрой», – сказал президент ФИФА.

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