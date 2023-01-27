ФИФА дисквалифицировала Хименеса и Муслеру на 4 матча за поведение после матча ЧМ с Ганой, Кавани и Година – на один

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ФИФА наказала сборную Уругвая за инциденты в матче ЧМ-2022.

Уругвай обыграл Гану в заключительном туре группового этапа чемпионата мира (2:0), но не вышел в плей-офф.

После этого футболисты южноамериканской команды устроили скандал. Защитник «Атлетико» Хосе Хименес выругался в адрес судей: «Сукины дети, сборище воров». Игроки сборной Уругвая пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом, который не назначил два пенальти в ворота ганцев. Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022.

Международная федерация футбола наказала Уругвайскую футбольную ассоциацию (AUF) за дискриминационное поведение болельщиков, а также за неправомерные действия, оскорбления и нарушение принципов честной игры членами команды.

AUF наказали частичным закрытием стадиона (трибуны за воротами) на следующем домашнем матче Уругвая под эгидой ФИФА. Ассоциацию также оштрафовали на 50 тысяч швейцарских франков (около 50 тысяч евро).

Также санкции применили к отдельным игрокам. Хименес дисквалифицирован на 4 матча, оштрафован на 20 тысяч франков и должен принять участие в общественных активностях ФИФА. Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера получил аналогичное наказание.

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани дисквалифицирован на 1 матч, оштрафован на 15 тысяч франков и должен принять участие в общественных активностях ФИФА. Защитник «Велес Сарсфилд» Диего Годин получил аналогичное наказание.

Безумная развязка: Гана с Уругваем играли за плей-офф, но вдвоем вылетели! А вышла Корея

​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, даже ФИФА

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

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39 комментариев

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VladCory
Ответ Евгений Головин
Месси?
За разборки с Ван Галом и оскорбления Вергхорста? Не? Я не обсуждаю "величие", но, если какие то формальные санкции - то всем?
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Нефанатик
Весь этот ЧМ был театром одного актера, который перешел в Катарский клуб из Парижа и выиграл в Катаре ЧМ с явными ошибками судей в их пользу и постоянными сомнительными пенальти почти в каждом матче.
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Евгений Головин
Ответ VladCory
Это, а паредеса, месси и вратаря долбанутого - нет???
Месси?
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Lex
Ответ Alexandr Donskoy
До сих пор не пришёл в себя то что о гений Месси чемпион мира?
у Месси новое погоняло, гений? серьезно?))
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Ман Сити
А портовый Кэррол? Ведь если его не дисквалифицировать сборная будет на дне.
Кто о чем, а вшивый о бане, то есть голубой о порте с эмблемы его временно любимой канистры.
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Afinogenov
Ответ Artem Gavrishov
Странное решение. Уругвайцы виноваты, судья нет. 2е стандарты…
Но самая глобальная судейская ошибка была в другом матче, в другом туре даже:

Португальцы получили право на пенальти очень сомнительной трактовки - и именно разница в один гол оставила за бортом сборную Уругвая.
Когда разница даже в один гол влияет на финальный результат, каждая грубая ошибка рефери имеет куда более серьезные последствия, чем может казаться на первый взгляд.
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Power Lifting
„Сукины дети, сборище воров“
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Artem Gavrishov
Странное решение. Уругвайцы виноваты, судья нет. 2е стандарты…
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Spartaneanec
Ответ Старый Негр
А "придурок" от Месси уже внесли в правила как разрешенную в эфире лексику? Или просто зажмурились ушами?)
Открою секрет, во время матчей и не такое скажут, Матерацци как наказали за выражение в сторону сестры Зидана?
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Lex
Ответ Summer
Да, Месси получается и фифа управляет,одним словом GOAT
так и знал, что ФИФА управляет козел. Наших не за что отстранил.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Как обычно справедливость НЕ восторжествовала
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a2wai
А Мартинесу за его крики и перчатку у мужского полового органа ничего не будет, да? Какая досада.
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Пенс
Ответ Isa Babaev
У кринжботов до сих пор подгорает от аргов, от поступков Мартинеса и от величайшего
главное, что чебуреки рады
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Михо
Ответ Alexandr Donskoy
До сих пор не пришёл в себя то что о гений Месси чемпион мира?
Ему абсолютно все равно на все, кроме плюсов. Он пишет вообще разные точки зрения, только бы они принесли плюсы)) очень странный персонаж)
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
А чё там с разбирательством по матчу Аргентина Нидерланды ❓🤔
Месси уже разобрался с этими бобо как на поле, так и
на пресс-конференции
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Старый Негр
А "придурок" от Месси уже внесли в правила как разрешенную в эфире лексику? Или просто зажмурились ушами?)
+10
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Alexandr Donskoy
До сих пор не пришёл в себя то что о гений Месси чемпион мира?
У кринжботов до сих пор подгорает от аргов, от поступков Мартинеса и от величайшего
+4
-5
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Пенс
Зато арговское .... не дисквалифицируют. Часть спектакля как-никак.
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Ман Сити
А портовый Кэррол? Ведь если его не дисквалифицировать сборная будет на дне.
+2
-2
0
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Nogoi89
А судье ничего не будет?
+3
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Summer
Ответ Геннадий Тимченко
повар Нусрет Гекче заступился❓
Кто о чем?
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Половина это Мартинес?
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ Summer
Да, Месси получается и фифа управляет,одним словом GOAT
повар Нусрет Гекче заступился❓
+1
-2
-1
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Дмитрий Бессонов
Ответ Геннадий Тимченко
А чё там с разбирательством по матчу Аргентина Нидерланды ❓🤔
Победителей не судят!
0
-2
-2
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VladCory
Это, а паредеса, месси и вратаря долбанутого - нет???
+14
-13
+1
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