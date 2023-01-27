ФИФА дисквалифицировала Хименеса и Муслеру на 4 матча за поведение после матча ЧМ с Ганой, Кавани и Година – на один

ФИФА наказала сборную Уругвая за инциденты в матче ЧМ-2022.

Уругвай обыграл Гану в заключительном туре группового этапа чемпионата мира (2:0), но не вышел в плей-офф.

После этого футболисты южноамериканской команды устроили скандал. Защитник « » выругался в адрес судей: «Сукины дети, сборище воров». Игроки сборной Уругвая пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом, который не назначил два пенальти в ворота ганцев. Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации .

Международная федерация футбола наказала Уругвайскую футбольную ассоциацию (AUF) за дискриминационное поведение болельщиков, а также за неправомерные действия, оскорбления и нарушение принципов честной игры членами команды.

AUF наказали частичным закрытием стадиона (трибуны за воротами) на следующем домашнем матче Уругвая под эгидой ФИФА. Ассоциацию также оштрафовали на 50 тысяч швейцарских франков (около 50 тысяч евро).

Также санкции применили к отдельным игрокам. Хименес дисквалифицирован на 4 матча, оштрафован на 20 тысяч франков и должен принять участие в общественных активностях ФИФА. Голкипер « » получил аналогичное наказание.

Нападающий «Валенсии» дисквалифицирован на 1 матч, оштрафован на 15 тысяч франков и должен принять участие в общественных активностях ФИФА. Защитник « » получил аналогичное наказание.

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​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, даже ФИФА

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был