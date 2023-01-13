ФИФА оштрафовала Сербию на 50 000 тысяч франков за поведение игроков и фанатов в матче ЧМ со Швейцарией. Мексика и Эквадор тоже наказаны

ФИФА наказала сборные Сербии, Мексики и после .

Футбольный союз Сербии оштрафован на 50 000 тысяч швейцарских франков (около 50 тысяч евро) и наказан частичным закрытием стадиона (25% мест недоступны) на следующем официальный матче под эгидой Международной федерации футбола.

Сербы наказаны за нарушение статей 13 (Дискриминация) и 12 (неподобающее поведение игроков и официальных лиц) дисциплинарного кодекса . Речь идет о скандировании сербскими болельщиками неподобающих кричалок и недисциплинированного поведения команды (игроки получили 7 карточек) во время матча Сербии против на групповом этапе.

Федерация футбола Мексики оштрафована на 100 000 швейцарских франков и наказана проведением одного матча без зрителей под эгидой ФИФА (решение приостановлено с назначением испытательного срока) за нарушение статьи 13 (Дискриминация). Речь о скандирования мексиканскими болельщиками неподобающих кричалок во время матча Мексика против и на групповом этапе.

Эквадорская федерация футбола наказана штрафом в размере 20 000 швейцарских франков и частичным закрытием стадиона (трибуны за воротами) на следующем официальном матче под эгидой ФИФА за нарушение статье 13 (Дискриминация). Речь о скандировании эквадорскими болельщиками неподобающих кричалок во время матча против Катара на групповом этапе.