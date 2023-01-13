ФИФА оштрафовала Сербию на 50 000 тысяч франков за поведение игроков и фанатов в матче ЧМ со Швейцарией. Мексика и Эквадор тоже наказаны

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ФИФА наказала сборные Сербии, Мексики и Эквадора после ЧМ-2022.

Футбольный союз Сербии оштрафован на 50 000 тысяч швейцарских франков (около 50 тысяч евро) и наказан частичным закрытием стадиона (25% мест недоступны) на следующем официальный матче под эгидой Международной федерации футбола.

Сербы наказаны за нарушение статей 13 (Дискриминация) и 12 (неподобающее поведение игроков и официальных лиц) дисциплинарного кодекса ФИФА. Речь идет о скандировании сербскими болельщиками неподобающих кричалок и недисциплинированного поведения команды (игроки получили 7 карточек) во время матча Сербии против Швейцарии на групповом этапе.

Федерация футбола Мексики оштрафована на 100 000 швейцарских франков и наказана проведением одного матча без зрителей под эгидой ФИФА (решение приостановлено с назначением испытательного срока) за нарушение статьи 13 (Дискриминация). Речь о скандирования мексиканскими болельщиками неподобающих кричалок во время матча Мексика против Польши и Саудовской Аравии на групповом этапе.

Эквадорская федерация футбола наказана штрафом в размере 20 000 швейцарских франков и частичным закрытием стадиона (трибуны за воротами) на следующем официальном матче под эгидой ФИФА за нарушение статье 13 (Дискриминация). Речь о скандировании эквадорскими болельщиками неподобающих кричалок во время матча против Катара на групповом этапе.

5 комментариев

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Фут.Боль
США за флаг Ирана что-то будет? Хотя бы чисто символически! Даже этого нет?
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Рустам Атаев
По заказу англосаксов
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Cruel Snake
Так и до Катара дойдёт, что они вообще не должны были ЧМ проводить
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Пирс Морган
Инфантино собирает бабки, чтобы откупиться за фотку с Пеле
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