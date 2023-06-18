Бабаев о продлении Мойзеса: «Он не просто прекрасно проявил себя, но и завоевал сердца болельщиков ЦСКА — это дорогого стоит»

Роман Бабаев высказался о выкупе защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

Ранее бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков — это дорогого стоит.

Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок — здесь все было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке.

В конечном счете нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону , так и коллег из «Интернасьонала».

Ну и, конечно, мы не менее рады продолжению сотрудничества с Кириллом Анатольевичем [ ]. Легенда №14 с нами!» — сказал гендиректор .

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной