Бабаев о продлении Мойзеса: «Он не просто прекрасно проявил себя, но и завоевал сердца болельщиков ЦСКА — это дорогого стоит»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Роман Бабаев Мойзес Барбоза Футбол

Роман Бабаев высказался о выкупе защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

Ранее бразилец выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков — это дорогого стоит.

Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок — здесь все было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке.

В конечном счете нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону Мойзеса, так и коллег из «Интернасьонала».

Ну и, конечно, мы не менее рады продолжению сотрудничества с Кириллом Анатольевичем [Набабкиным]. Легенда №14 с нами!» — сказал гендиректор ЦСКА.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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1 комментарий

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Valik Slovo
Абсолютно заслуженно. Один из лучших был в этом сезоне.
+3
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+3
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