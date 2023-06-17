Хави: «Стандарты «Барсы» очень высоки. Ты должен побеждать и доказывать. 9 баллов недостаточно, нужно 10»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил о высоких стандартах для игроков «Барселоны».

«30 процентов – это врожденное. Затем идут менталитет, усилия, самопожертвование... Слова: «Я хочу быть игроком «Барсы».

Я видел футболистов экстраординарного уровня, но у них не было ни характера, ни упорства, ни настойчивости, ни правильного отношения. А это более 70 процентов.

Я бы даже сказал, что 80 процентов за менталитетом... Когда игрок говорит себе: «Я хочу преуспеть в этом клубе».

У нас есть пример Пуйоля. Увидев 20 человек в «Барсе Б», вы бы сказали: «Карлес не сможет играть в основе «Барсы». А он играл. Был капитаном. И примером. Почему? Из-за менталитета.

«Барса» – это нечто другое. Требования «Барсы» – не только победы. Ты должен побеждать и доказывать. 9 баллов недостаточно, нужно стремиться к 10. Стандарты очень высоки», – сказал тренер «Барселоны».

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18 комментариев

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Overkiller
Отстаньте от Хави, дайте ему спокойно побухать )
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Talgat Ergeshov
Ответ rigobersong
Хави настоящий вожак и лидер, мог сидеть и до сих пор получать катарские деньги, вместо этого поехал за еду в Барселону, в совершенно непонятную ситуацию и за полтора года вернул клуб на олимп мирового футбола!:) Такие люди как Хави сделаны из стали!:)💪💪💪
оставил катарские деньги,чтобы больше получать в родной барсе😁
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Remix
Все правильно сказал
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Cruel Snake
У всех топ клубов высоки стандарты. Победа в еврокубках, придаёт престижа и сильно, «Барселона» там давно не побеждает, да и навряд-ли в ближайшем будущем. Так что хватит её выделять, как будто они особенные. Вообще, нет!
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Фан Рубина
9 баллов за мастерство сидения на скамейке и получения зарплаты недостаточно. Нужно 10.
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f0rmoceft
Ответ Talgat Ergeshov
оставил катарские деньги,чтобы больше получать в родной барсе😁
Ещё и просит 12 млн. по новому контракту
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Иван Баланар
🤣🤣
и начал доить клуб в период кризиса на зп в 12 мультов.
Олимп мирового футбола - это, как я понимаю, вылеты из ЛЕ? 🤣
обрыгаберка самый мемный на сайте, продолжай)
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Raul14
Конечно, когда ты Нэгрейре скидываешь деньги и тебе засчитывают левые голы, ты должен стараться на 10 баллов))
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Raul14
Ответ DolJun
ахахахаха, сказал автобусник чави, который буквально высмеял барселонскую днк в последнем сезоне))
кажется фантикам фк мема нравится как они по 4 раза вылетают из еврокубков за 2 года🤣
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