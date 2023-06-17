Хави: «Стандарты «Барсы» очень высоки. Ты должен побеждать и доказывать. 9 баллов недостаточно, нужно 10»

Хави заявил о высоких стандартах для игроков «Барселоны».

«30 процентов – это врожденное. Затем идут менталитет, усилия, самопожертвование... Слова: «Я хочу быть игроком «Барсы».

Я видел футболистов экстраординарного уровня, но у них не было ни характера, ни упорства, ни настойчивости, ни правильного отношения. А это более 70 процентов.

Я бы даже сказал, что 80 процентов за менталитетом... Когда игрок говорит себе: «Я хочу преуспеть в этом клубе».

У нас есть пример Пуйоля. Увидев 20 человек в «Барсе Б», вы бы сказали: « не сможет играть в основе «Барсы». А он играл. Был капитаном. И примером. Почему? Из-за менталитета.

«Барса» – это нечто другое. Требования «Барсы» – не только победы. Ты должен побеждать и доказывать. 9 баллов недостаточно, нужно стремиться к 10. Стандарты очень высоки», – сказал тренер «Барселоны».