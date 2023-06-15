За «Барселону» игроки не старше 20 лет провели в этой Ла Лиге 8555 минут. Это рекорд для победителей топ-чемпионатов в XXI веке

Теги Лион Нант Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Гави Футбол

Ни у одного победителя топ-лиг в XXI веке молодежь не играла так часто, как у «Барселоны».

Футболисты в возрасте до 21 года в последнем чемпионате Испании суммарно наиграли за «блауграну» 8555 минут. Больше всего у Гави – 2 541.

В XXI веке лишь один чемпион из топ-лиг позволил игрокам не старше 20 лет провести свыше 6 тысяч минут – «Нант» в сезоне-2000/01 (6 882).

Также «Барселона» заняла в этом году второе место среди всех участников топ-чемпионатов. Только «Лион» выпускал молодых футболистов чаще – у них набралось 11 153 минуты.

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17 комментариев

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Black Phoenix
Анчелотти бы поучиться у Хави наигрывать молодёжь хотя бы для разнообразия, а то маринует их то на скамейке, то в резерве, а за всех ветераны отдуваются и основная гвардия.
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инок
Ну что сказать, молодцы Барса и Лион. Работают на перспективу
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blaugrano
Большое подспорье для молодых игроков, что в таком юном возрасте уже обзавелись бесценным чемпионским опытом.
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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kos.vohrt
Что за дикий порядок слов в заголовке?
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