За «Барселону» игроки не старше 20 лет провели в этой Ла Лиге 8555 минут. Это рекорд для победителей топ-чемпионатов в XXI веке
Ни у одного победителя топ-лиг в XXI веке молодежь не играла так часто, как у «Барселоны».
Футболисты в возрасте до 21 года в последнем чемпионате Испании суммарно наиграли за «блауграну» 8555 минут. Больше всего у Гави – 2 541.
В XXI веке лишь один чемпион из топ-лиг позволил игрокам не старше 20 лет провести свыше 6 тысяч минут – «Нант» в сезоне-2000/01 (6 882).
Также «Барселона» заняла в этом году второе место среди всех участников топ-чемпионатов. Только «Лион» выпускал молодых футболистов чаще – у них набралось 11 153 минуты.
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