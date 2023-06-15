За «Барселону» игроки не старше 20 лет провели в этой Ла Лиге 8555 минут. Это рекорд для победителей топ-чемпионатов в XXI веке

Ни у одного победителя топ-лиг в XXI веке молодежь не играла так часто, как у «Барселоны».

Футболисты в возрасте до 21 года в последнем чемпионате суммарно наиграли за «блауграну» 8555 минут. Больше всего у – 2 541.

В XXI веке лишь один чемпион из топ-лиг позволил игрокам не старше 20 лет провести свыше 6 тысяч минут – « » в сезоне-2000/01 (6 882).

Также « » заняла в этом году второе место среди всех участников топ-чемпионатов. Только « » выпускал молодых футболистов чаще – у них набралось 11 153 минуты.