Президент «Баварии» о Киммихе: «Не понимаю, почему «Барса» открыто «флиртует» с нашим игроком. Йозуа – краеугольный камень для нас»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Герберт Хайнер Йозуа Киммих Футбол

Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Йозуа Киммиху.

Герберт Хайнер ответил на вопрос о словах главного тренера «блауграны» Хави относительно хавбека мюнхенской команды. 

«Во-первых, Хави был отличным игроком, и я очень уважаю «Барселону». Но я не понимаю, почему они открыто «флиртуют» с нашим игроком. Йозуа Киммих – краеугольный камень для нас», – сказал Хайнер в эфире Sky Sport.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Шоб ее отшпилили, вот и флиртует.
А Бавария всегда за)
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Что с лицом, Хайнер? Оказывается, это неприятно, да?
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
А мне нравится когда Бавария себя чувствует в роли остальных клубов Бундеслиги)
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Барселона просто хочет разозлить своего мюнхенского хозяина, чтоб Бавария засадила все 10
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apotamkin
... а барца только флиртовать, врать, переманивать и дергать за рычаги и умеет! )
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cops noob pley
справедливости ради, мне кажется в Баварии занервничали
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
«Барса» как девушка лёгкого поведения ведёт себя. Флиртует с теми кто имеет обязательства и ещё распрадают себя
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T S
Ответ Rio de Janeiro
А мне нравится когда Бавария себя чувствует в роли остальных клубов Бундеслиги)
?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий