Президент «Баварии» о Киммихе: «Не понимаю, почему «Барса» открыто «флиртует» с нашим игроком. Йозуа – краеугольный камень для нас»
Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Йозуа Киммиху.
Герберт Хайнер ответил на вопрос о словах главного тренера «блауграны» Хави относительно хавбека мюнхенской команды.
«Во-первых, Хави был отличным игроком, и я очень уважаю «Барселону». Но я не понимаю, почему они открыто «флиртуют» с нашим игроком. Йозуа Киммих – краеугольный камень для нас», – сказал Хайнер в эфире Sky Sport.
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