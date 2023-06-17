Президент «Баварии» о Киммихе: «Не понимаю, почему «Барса» открыто «флиртует» с нашим игроком. Йозуа – краеугольный камень для нас»

Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Йозуа Киммиху.

ответил на вопрос о словах главного тренера «блауграны» относительно хавбека мюнхенской команды.

«Во-первых, Хави был отличным игроком, и я очень уважаю «Барселону». Но я не понимаю, почему они открыто «флиртуют» с нашим игроком. – краеугольный камень для нас», – сказал Хайнер в эфире Sky Sport.

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