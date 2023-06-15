Хави может связаться с Амрабатом, чтобы подтвердить интерес «Барсы». Хавбек ждет жеста от клуба, что прояснить ситуацию

Теги Фиорентина Барселона Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Футбол

Хави может лично обсудить с Софьяном Амрабатом его переход в «Барселону».

В ближайшие дни главный тренер «Барселоны» планирует связаться с Амрабатом, чтобы подтвердить интерес клуба к марокканскому полузащитнику.

Сообщается, что приоритетом Амрабата является продолжение карьеры в «Барселоне», однако клуб не предпринял каких-либо шагов в отношении хавбека «Фиорентины». По этой причине игрок сборной Марокко надеется на жест со стороны клуба, чтобы прояснить ситуацию.

Также сообщается, что «Фиорентина» оценивает трансфер Амрабата в сумму, близкую к 30 миллионам евро. Однако «Барселоне» по-прежнему необходимо продавать игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы.

«Бавария» рассматривает Амрабата как альтернативу Райсу. Хавбек «Фиорентины» интересен «МЮ», «Барсе» и «Атлетико»

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8 комментариев

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Бронислав Каминский
Ответ Пепси пеналдувич
Заачеем он то… Кимих самое лучшее,но это очень сомнительно,что он в Барсу пойдет. Зубименди, пока ясного ответа не дал. А Кессье почти тоже самое,что и Амрабат
Киммих - это нереально.Там под сотку потребуют,а того и больше.Амрабат самый бюджетный варик из всех...Ну не считая своего Нико
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Shadow1882
А Симеоне вроде бы уже связался
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Velirpa
Ответ Пепси пеналдувич
Заачеем он то… Кимих самое лучшее,но это очень сомнительно,что он в Барсу пойдет. Зубименди, пока ясного ответа не дал. А Кессье почти тоже самое,что и Амрабат
Киммих в Баварии играет, из Баварии только в Реал можно, а бчк - это понижение.
+1
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Иван Баланар
Ответ Velirpa
Киммих в Баварии играет, из Баварии только в Реал можно, а бчк - это понижение.
однозначно
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ZaSvabody
Ответ Михо
Все как обычно с Барсой😃 игрок ждет хотя бы жест, но даже его нет
Потому что Барса может это себе позволить. Все хотят туда перейти и готовы ждать жеста от клуба.
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