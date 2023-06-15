Хави может связаться с Амрабатом, чтобы подтвердить интерес «Барсы». Хавбек ждет жеста от клуба, что прояснить ситуацию

Хави может лично обсудить с Софьяном Амрабатом его переход в «Барселону».

В ближайшие дни главный тренер «Барселоны» планирует связаться с Амрабатом, чтобы подтвердить интерес клуба к марокканскому полузащитнику.

Сообщается, что приоритетом Амрабата является продолжение карьеры в «Барселоне», однако клуб не предпринял каких-либо шагов в отношении хавбека «Фиорентины». По этой причине игрок сборной Марокко надеется на жест со стороны клуба, чтобы прояснить ситуацию.

Также сообщается, что « » оценивает трансфер Амрабата в сумму, близкую к 30 миллионам евро. Однако «Барселоне» по-прежнему необходимо продавать игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы.

«Бавария» рассматривает Амрабата как альтернативу Райсу. Хавбек «Фиорентины» интересен «МЮ», «Барсе» и «Атлетико»