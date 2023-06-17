«Тоттенхэм» выкупил Кулусевски у «Ювентуса» за 30 млн евро. Контракт с игроком – до 2028-го

«Тоттенхэм» оформил полноценный трансфер Деяна Кулусевски.

Лондонский клуб выкупил 23-летнего полузащитника у « ». Футболист подписал контракт, рассчитанный до 2028 года.

Ранее сообщалось, что сделка обойдется «шпорам» в 30 миллионов евро.

Полузащитник перешел в « » на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику шведа можно найти здесь.

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