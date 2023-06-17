«Тоттенхэм» выкупил Кулусевски у «Ювентуса» за 30 млн евро. Контракт с игроком – до 2028-го
«Тоттенхэм» оформил полноценный трансфер Деяна Кулусевски.
Лондонский клуб выкупил 23-летнего полузащитника у «Ювентуса». Футболист подписал контракт, рассчитанный до 2028 года.
Ранее сообщалось, что сделка обойдется «шпорам» в 30 миллионов евро.
Полузащитник перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику шведа можно найти здесь.
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