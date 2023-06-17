«Тоттенхэм» выкупил Кулусевски у «Ювентуса» за 30 млн евро. Контракт с игроком – до 2028-го

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Тоттенхэм Деян Кулусевски Футбол

«Тоттенхэм» оформил полноценный трансфер Деяна Кулусевски.

Лондонский клуб выкупил 23-летнего полузащитника у «Ювентуса». Футболист подписал контракт, рассчитанный до 2028 года. 

Ранее сообщалось, что сделка обойдется «шпорам» в 30 миллионов евро. 

Полузащитник перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику шведа можно найти здесь.

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6 комментариев

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RAMIK
Добротный игрок,но я ждал от него сильно больше. Как и от Бернардески.
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Kubinec_
Ответ Curry30
чисто развели Юве
у него год оставался по контракту. Про какой развод ты пишешь?
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Спартак Уокер
Очень хорошая новость
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Kubinec_
Удачи, рыжий. жаль, что так и не заиграл в клубе
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