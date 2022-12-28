Кулусевски – игрок года в Швеции. Вингер «Юве» в аренде в «Тоттенхэме» до июня

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия рейтинги Тоттенхэм Сборная Швеции по футболу Деян Кулусевски Футбол

Деян Кулусевски признан лучшим футболистом 2022 года в Швеции.

С января 22-летний вингер «Ювентуса» выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, которая рассчитана до июня 2023 года.

В уходящем году Кулусевски провел за сборную Швеции 7 матчей в Лиге наций и отборе ЧМ-2022, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

В 10 играх текущего сезона АПЛ на его счету 1 мяч и 5 голевых передач. Подробнее статистика Кулусевски – здесь.

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4 комментария

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А.Э.РАСИМ
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Лучшие футболисты Швеции рождаются на Балканах.
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Никита Самарин
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Ответ шамиль аланов
Надеюсь шпоры выкупят его.
Конте от него в восторге, так что это дело времени.
Со времён Юве он очень сильно прибавил, вот что значит попасть к своему тренеру.
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шамиль аланов
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Надеюсь шпоры выкупят его.
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Матвей Баранов
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Надо оставаться в ттх. В Юве нет смысла возвращаться
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