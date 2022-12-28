Кулусевски – игрок года в Швеции. Вингер «Юве» в аренде в «Тоттенхэме» до июня
Деян Кулусевски признан лучшим футболистом 2022 года в Швеции.
С января 22-летний вингер «Ювентуса» выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, которая рассчитана до июня 2023 года.
В уходящем году Кулусевски провел за сборную Швеции 7 матчей в Лиге наций и отборе ЧМ-2022, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
В 10 играх текущего сезона АПЛ на его счету 1 мяч и 5 голевых передач. Подробнее статистика Кулусевски – здесь.
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