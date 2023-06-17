«Тоттенхэм» выкупит Кулусевски у «Ювентуса» за 30 млн евро. Игрок подпишет контракт до 2027-го

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Деян Кулусевски Футбол

Деян Кулусевски останется в «Тоттенхэме».

Клуб согласовал с «Ювентусом» условия полноценного трансфера футболиста – англичане заплатят 30 миллионов евро. Стороны готовят необходимые документы.

Контракт Кулусевски со «шпорами» будет рассчитан до 2027 года. 

Полузащитник перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 23-летнего шведа можно найти здесь.

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5 комментариев

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Я всех их сделал
Ответ Златан Кубарев
Трансферная стоимость 55м, 10ку ТТХ уже отгрузил за аренду, итого за 45 забирать должны были, хорошую скидку им юве дал...
Деваться некуда, у него контракт через год истёк бы. Лучше скинуть 5 млн сейчас и выручить хотя бы 30 вдобавок к тем 10, что были за аренду, чем ничего не получить следующим летом. Понятно что нормальный менеджмент с такого игрока минимум 50 выручил бы, но что есть то есть, продавать Юве давно разучился.
+6
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+6
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RealJon
Влахович хочет уходит, Киеза тоже собирается судя по его запросу по ЗП, Ди Мария уже, Кулусевски не вернётся

Как раз это на руку Аллегри, Юве теперь будет закончить все матчи 0-0
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Златан Кубарев
Трансферная стоимость 55м, 10ку ТТХ уже отгрузил за аренду, итого за 45 забирать должны были, хорошую скидку им юве дал...
0
0
0
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juveforzajuve
Ответ RealJon
Влахович хочет уходит, Киеза тоже собирается судя по его запросу по ЗП, Ди Мария уже, Кулусевски не вернётся Как раз это на руку Аллегри, Юве теперь будет закончить все матчи 0-0
0-0 боюсь, не самый худший будет результат
0
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