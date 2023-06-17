«Тоттенхэм» выкупит Кулусевски у «Ювентуса» за 30 млн евро. Игрок подпишет контракт до 2027-го
Деян Кулусевски останется в «Тоттенхэме».
Клуб согласовал с «Ювентусом» условия полноценного трансфера футболиста – англичане заплатят 30 миллионов евро. Стороны готовят необходимые документы.
Контракт Кулусевски со «шпорами» будет рассчитан до 2027 года.
Полузащитник перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Юве» зимой 2022 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 30 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 23-летнего шведа можно найти здесь.
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