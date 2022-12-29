Деян Кулусевски: «В «Ювентусе» было очень тяжело, я засомневался в себе, думал, что не так и хорош. Всегда буду признателен Конте и Паратичи за помощь»

Полузащитник « » рассказал о проведенном в « » времени.

Швед арендован лондонской командой до лета 2023 года.

«В «Ювентусе» мне было очень, очень тяжело, но я стал сильнее благодаря этому. Во время второго сезона в команде я начал сомневаться в себе, думать о том, что я не настолько хорош, насколько мне казалось. А это худшее, что может произойти с футболистом. Я начал сомневаться во всех решениях, которые принимаю на поле.

Сейчас же у меня все здорово как на поле, так и за его пределами. Будут и плохие моменты, но сейчас все хорошо.

Мне казалось, что я был не на своем месте. Я рад, что ушел. Я стал сильнее и провел хороший сезон в АПЛ – а об этом я и мечтал всегда.

В «Ювентусе» я играл плохо и не знал, что делать дальше. К счастью, я перешел туда, где знают, кто я. хотел со мной работать еще несколько лет назад, а Фабио Паратичи покупал меня в «Ювентус». Они знали, на что я способен. Я всегда буду им признателен, особенно большую помощь они оказали мне в первый месяц. Теперь я не сомневаюсь в себе, а знаю, что все делаю правильно», – заявил Кулусевски.

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 5 голевых пасов за 10 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кулусевски отказался от газировки, жвачки и сладкого по совету Конте и занялся йогой. У него 9 (3+6) очков в 11 играх за «Тоттенхэм»

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!