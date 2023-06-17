Шакира кормила грудью их с Пике новорожденного сына на съемках шоу каждые три часа: «Для Жерара это был повод поспорить»

Шакира рассказала, что брала их с Жераром Пике новорожденного ребенка на съемки шоу.

В январе 2015 года у футболиста и певицы родился второй сын – Саша. Шакира вспомнила, как совмещала материнские обязанности с профессиональными.

«Я запланировала кесарево сечение, потому что у меня был контракт с The Voice (вокальным телешоу – Sports.ru). Я ложилась в родильную палату с макияжем. Я родила и забрала с собой своего новорожденного ребенка.

Я повсюду носила его с собой, как те матери из числа коренных народов, которые носят своих детей на спине.

Я кормила его грудью на съемочной площадке шоу каждые три часа. Для Жерара это был повод поспорить», – сказала .

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

Шакира ради поцелуя Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне: «Это самый романтичный поступок, который я совершала»

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