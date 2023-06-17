Шакира кормила грудью их с Пике новорожденного сына на съемках шоу каждые три часа: «Для Жерара это был повод поспорить»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Шакира рассказала, что брала их с Жераром Пике новорожденного ребенка на съемки шоу.

В январе 2015 года у футболиста и певицы родился второй сын – Саша. Шакира вспомнила, как совмещала материнские обязанности с профессиональными.

«Я запланировала кесарево сечение, потому что у меня был контракт с The Voice (вокальным телешоу – Sports.ru). Я ложилась в родильную палату с макияжем. Я родила и забрала с собой своего новорожденного ребенка.

Я повсюду носила его с собой, как те матери из числа коренных народов, которые носят своих детей на спине.

Я кормила его грудью на съемочной площадке шоу каждые три часа. Для Жерара это был повод поспорить», – сказала Шакира.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

Шакира ради поцелуя Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне: «Это самый романтичный поступок, который я совершала»

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10 комментариев

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Петросня
Спасибо за новость.
+8
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Дмитрий Гудков
Поспорить на деньги? Вы хоть контекст давайте авторы
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-1
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Усы Годзиллы
Кринж
0
0
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Jovana Jovičić
Пике бегал в туалет каждые 4 часа. «Для Шакиры это был повод поспорить»
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igls54
У Шакиры не бомбит так же, как у Заремы
0
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Болела Тушинский
Шакира кормила грудью их с Пике
0
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Игорь Новиков
Ответ Дмитрий Гудков
Поспорить на деньги? Вы хоть контекст давайте авторы
Ну, очевидно, поспорить, насколько это все правильно.
0
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