Новая девушка Пике придумала Шакире прозвища – «менопауза», «старуха» и «ведьма». Певица называла Клару Чиа «дохлой мошкой»
Девушка Жерара Пике придумала для Шакиры ряд оскорбительных прозвищ.
Журналист Роберто Антолин сообщил, что Клара Чиа, с которой бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике стал встречаться после расставания с Шакирой, вместе с друзьями дали певице оскорбительные прозвища. Чаще всего в отношении Шакиры используются слова «старуха», «ведьма» и «менопауза».
Отмечается, что скандал, связанный с расставанием Пике и Шакиры, плохо повлиял на Клару. Из-за этого Чиа теперь ходит к психологу.
В феврале стало известно, что Шакира называла новую спутницу Пике «дохлой мошкой».
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