Новая девушка Пике придумала Шакире прозвища – «менопауза», «старуха» и «ведьма». Певица называла Клару Чиа «дохлой мошкой»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Шакира Футбол

Девушка Жерара Пике придумала для Шакиры ряд оскорбительных прозвищ.

Журналист Роберто Антолин сообщил, что Клара Чиа, с которой бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике стал встречаться после расставания с Шакирой, вместе с друзьями дали певице оскорбительные прозвища. Чаще всего в отношении Шакиры используются слова «старуха», «ведьма» и «менопауза».

Отмечается, что скандал, связанный с расставанием Пике и Шакиры, плохо повлиял на Клару. Из-за этого Чиа теперь ходит к психологу.

В феврале стало известно, что Шакира называла новую спутницу Пике «дохлой мошкой».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
А еще футбольные новости остались?
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Новости которые мы заслужили.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barca1899messi
Держите нас в курсе. Нам очень интересно узнать все кликухи
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ke-ke
Эта новость все равно лучше, чем про Терюшкова
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ serhio_ramos_
Новости которые мы заслужили.
Спортивнее некуда.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Какая актуальная тематическая новость
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Сергей Батурин
Комментарий удален модератором
Днище-днище.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Матвеев
Ну и зачем нам это грязное белье?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Какая важная информация.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Можно было ещё Клара Чихуа Чиа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Прикольно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
У меня телефон перегорел от такого текста
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Вроде к психологу с менопаузой и ходят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Под стать Пике - такое же быдло.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Вот такой он женский мир, чего только от них не услышишь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Грек
Минутка "Пусть говорят" на спортсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поребрик, а не бордюр
Я на sports.ru сижу или читаю фанфики по мотивам программ Андрея Малахова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Ничего оригинального не придумала эта Клара. Но у неё есть перспектива - от психолога продвинуться до психиатра. Пике посодействует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ilmir84
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
- Оставь меня, старушка, я в печали…
- Старушка?! Да я на пять лет тебя моложе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
А сколько надо успеть минусов влепить,чтобы Равеныч не смог удалить коммент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Шакира дурью мается. Не понимает, что у неё другой статус, что б в перебранки с ноунеймами вступать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бутин
Вот это УРЫЛА -ТО . Закопала просто .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Михайлович
Ответ ilmir84
Комментарий удален модератором
Не знал что вы госпожа Чиа сидите на спортсе да и ещё знаете русский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий