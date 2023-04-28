Новая девушка Пике придумала Шакире прозвища – «менопауза», «старуха» и «ведьма». Певица называла Клару Чиа «дохлой мошкой»

Девушка Жерара Пике придумала для Шакиры ряд оскорбительных прозвищ.

Журналист Роберто Антолин сообщил, что Клара Чиа, с которой бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике стал встречаться после расставания с Шакирой, вместе с друзьями дали певице оскорбительные прозвища. Чаще всего в отношении Шакиры используются слова «старуха», «ведьма» и «менопауза».

Отмечается, что скандал, связанный с расставанием Пике и Шакиры, плохо повлиял на Клару. Из-за этого Чиа теперь ходит к психологу.

В феврале стало известно, что называла новую спутницу Пике «дохлой мошкой».

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