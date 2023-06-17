Шакира ради поцелуя Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне: «Это самый романтичный поступок, который я совершала»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Певица Шакира назвала самый романтичный момент отношений с Жераром Пике.

В прессу попали показания Шакиры, которые она дала в суде в 2019 году – колумбийку обвиняли в нарушении налогового законодательства Испании. 

«Я была от него в восторге. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала Жерара. Это самый романтичный поступок, который я совершала.

Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Испании», – сказала Шакира, имея в виду 183 дня, требуемые по закону для того, чтобы человек считался налоговым резидентом Испании.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

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40 комментариев

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Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
+194
-8
+186
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Валера Войтехович
Все остальные люди в самолете: 🗿🗿🗿
+125
-18
+107
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Fruscol
Ответ Валера Войтехович
Все остальные люди в самолете: 🗿🗿🗿
ну не на регулярном же она летела... ну что ж так плохо-то о человеке думать.
+84
-2
+82
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nurikkkk
Лукашенко тоже оказывается романтик))
+64
-1
+63
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ALMANAC
А там дома это открытое варенье….
+36
-1
+35
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3ST1M3
Ответ nurikkkk
Лукашенко тоже оказывается романтик))
Перехватил самолет, чтобы поцеловать Протосевича )
+35
-1
+34
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Фут.Боль
Вот это я понимаю крутое Пике.
+28
0
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Кашшай Чакырович
Ну да а потом они пекутся о углеводородном следе и экологии ,богатые летают сколько хотят ,едят лучшее мясо ,а нищих хотят пересадить на велосипед ,чтобы жрали мясо из пробирки и кузнечиков !
+29
-3
+26
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Overkiller
Ответ Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
Не только романтичный, но и продуктивный!
+22
-2
+20
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Валера Войтехович
Ответ Fruscol
ну не на регулярном же она летела... ну что ж так плохо-то о человеке думать.
Понимаю, конечно, шутка просто😅
+16
-1
+15
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
История огненная там была. Керимов обгорел, Канделаки спалилась.
+13
-2
+11
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Maksat S
Ответ Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Дагестане», – сказала Канделаки
+7
0
+7
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Overkiller
Не только романтичный, но и продуктивный!
Качалась для получения белковой массы)
+7
0
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MrManchester
Ответ Угараю_с_вас
Ты думаешь она летела экономом Победы?
нет, в ryanair
+6
0
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Syndycate
Кокорин ради бутылки любимого шампанского посадил самолет в Монако
+5
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Dark.Babysitter
Ответ Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
тут друг спрашивает - есть фулл?
+5
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Pok_Toholo
Ответ Фут.Боль
Вот это я понимаю крутое Пике.
То есть мисс Буркул это и была Шакира?
+4
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Vladimir Zinkov
Ответ Кашшай Чакырович
Ну да а потом они пекутся о углеводородном следе и экологии ,богатые летают сколько хотят ,едят лучшее мясо ,а нищих хотят пересадить на велосипед ,чтобы жрали мясо из пробирки и кузнечиков !
Самый адекватный коммент.
+5
-1
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Einfach Safari
настоящая женщина! на все способна ради любимого мужчины!
+2
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Kranmeister
Ответ Ебздрогыч
Однажды Тина Канделаки совершила самый романтичный поступок в феррари Керимова...
Милевский тоже совершил романтичный поступок по отношению к Тине
+2
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Валентин и ыч
Это какой вид спорта?!
+1
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Nikolay Kozlov
Ответ Кашшай Чакырович
Ну да а потом они пекутся о углеводородном следе и экологии ,богатые летают сколько хотят ,едят лучшее мясо ,а нищих хотят пересадить на велосипед ,чтобы жрали мясо из пробирки и кузнечиков !
Все именно так, одним -личные бизнес -джеты и сжечь десятки тонн топлива ради поцелуйчика, другим- следить чтобы не слишком часто стирали одежду и не дай бог не съели лишний кусок мяса пукающих коров.
+1
0
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Угараю_с_вас
Ответ Валера Войтехович
Все остальные люди в самолете: 🗿🗿🗿
Ты думаешь она летела экономом Победы?
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гилберт
Ответ Валера Войтехович
Все остальные люди в самолете: 🗿🗿🗿
Пилот???
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Газонокосильщик Хави
Фигня. Тот самый Карлсон приземлился прямо на крышу, пока тебя не было дома
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