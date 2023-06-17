Певица Шакира назвала самый романтичный момент отношений с Жераром Пике.

В прессу попали показания Шакиры, которые она дала в суде в 2019 году – колумбийку обвиняли в нарушении налогового законодательства Испании.

«Я была от него в восторге. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала . Это самый романтичный поступок, который я совершала.

Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Испании», – сказала , имея в виду 183 дня, требуемые по закону для того, чтобы человек считался налоговым резидентом .

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. У пары есть два сына.

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