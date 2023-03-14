Пике о песне Шакиры об их расставании: «Слышал, но не хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы дети были в порядке, ничто не делает меня счастливее, чем их счастье»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на песню Шакиры об их расставании.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек, в котором есть такие слова: «Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

– Ты слышал эту песню?

– Да, конечно. Но я не хочу говорить об этом.

У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке.

У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье. 

Я делаю все по-своему, стараюсь делать все наилучшим образом. Я в порядке, я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то. И я хочу, чтобы «Барса» продолжала побеждать, – сказал Пике в эфире RAC1.

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22 комментария

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Altim
Ответ Alex Metallov
У Хью Джекмана, ну который росомаха, жена вообще на 13 лет старше его. Они поженились еще в 96 году, когда Джекман еще не был росомахой и был вообще не популярным актером, только начинающим, а она Деборра-Ли Фернесс наоборот была вполне видной популярной актрисой в Австралии. Ей 41, а ему 28. Ну и как бы ничего страшного, вот до сих пор живут вместе, часто проводят время вместе, двое приемных детей, потому что у жены было два выкидыша. И Джекман, как видим жену на какую-нибудь молодую топ-модель не променял, после того как обрел всемирную популярность.
А я слышал про Джекмана, что он гей. Так что может это и ответ, почему они вместе живут.
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Alex Metallov
Ответ Теннисный абсолют
Такова жизнь. Пике 36 лет - для мужчины это считай только детство закончилось А Шакира еще и заметно старше его. Увы, природа есть природа. Поэтому желательно брать в жены хотя бы на года 4-5 моложе, а еще лучше на лет 8
У Хью Джекмана, ну который росомаха, жена вообще на 13 лет старше его. Они поженились еще в 96 году, когда Джекман еще не был росомахой и был вообще не популярным актером, только начинающим, а она Деборра-Ли Фернесс наоборот была вполне видной популярной актрисой в Австралии. Ей 41, а ему 28. Ну и как бы ничего страшного, вот до сих пор живут вместе, часто проводят время вместе, двое приемных детей, потому что у жены было два выкидыша.
И Джекман, как видим жену на какую-нибудь молодую топ-модель не променял, после того как обрел всемирную популярность.
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Homelender_666
Ответ Валентин Шишкин
Да, но 10 лет назад она точно выглядела лучше. А через 10 разница в их возрасте будет очевиднее.
Когда такое пишешь, то обязательно кидай ссылку на фото 10 лет назад/сейчас)
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Sekor
На самом деле как раз более молодой Пике ведет себя намного мудрее, не вынося сор из избы и почти не отвечая на провокации.
Шакира же вообще непонятно чего тут хочет добиться такими выступлениями.
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Валентин Шишкин
Ответ Homelender_666
Не факт, что дело в возрасте. Шакира отлично выглядит. А про их семейную жизнь мы ничего не знаем.
Да, но 10 лет назад она точно выглядела лучше.
А через 10 разница в их возрасте будет очевиднее.
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Дмитрий Гудков
Шакира бежала три километра, чтобы сказать что Пике ей не нужен
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Lazizbek Gulyamov
Ещё Пике молчит как доходы Шакиры от Спотифай пришли к Пике. АХАХАХАХАХАХВХАХАХ
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Isshin88
У Шакиры опять пригорит.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Теннисный абсолют
Возможно. Но например, когда тебе будет всего 37-38, то твоя женщина уже не сможет давать потомство. А это чисто подсознательно мужчину подталкивает искать кого-то на стороне..
Скорее не потомства, а гедонизма в постели 🤣
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Роман
6 новостей за день об бывшем игроке клуба. Создайте для него и Шакиры отдельную ветку sports.
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Теннисный абсолют
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По любви. Можно жениться на женщине, которая на 10 лет старше, но при этом можно быть счастливым
Возможно. Но например, когда тебе будет всего 37-38, то твоя женщина уже не сможет давать потомство. А это чисто подсознательно мужчину подталкивает искать кого-то на стороне..
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Aleksander Zorin
— Жерар, ты слышал песню?
— Да, я очень люблю своих детей

Пике брал уроки логики у Виталия Владимировича?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Теннисный абсолют
Такова жизнь. Пике 36 лет - для мужчины это считай только детство закончилось А Шакира еще и заметно старше его. Увы, природа есть природа. Поэтому желательно брать в жены хотя бы на года 4-5 моложе, а еще лучше на лет 8
По любви. Можно жениться на женщине, которая на 10 лет старше, но при этом можно быть счастливым
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red hikkikomori
Ответ Camp_Nou
Как бы Шакира теперь целый альбом про Пике не выпустила после такого безразличного ответа.
я бы послушал, песня понравилась)
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Aleksey Yashin
Пике с часами Касио и на Рено потом гонял, конечно он слышал эту песню)
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Homelender_666
Ответ Теннисный абсолют
Такова жизнь. Пике 36 лет - для мужчины это считай только детство закончилось А Шакира еще и заметно старше его. Увы, природа есть природа. Поэтому желательно брать в жены хотя бы на года 4-5 моложе, а еще лучше на лет 8
Не факт, что дело в возрасте. Шакира отлично выглядит. А про их семейную жизнь мы ничего не знаем.
+18
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yagodica
Наилучшим образом - это спать с другими бабами?
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Camp_Nou
Как бы Шакира теперь целый альбом про Пике не выпустила после такого безразличного ответа.
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Homelender_666
Достойно ответил. А Шакира на этой теме прилично заработала.
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Спартак Уокер
По моему песня хорошая получилась
+4
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Теннисный абсолют
Такова жизнь.
Пике 36 лет - для мужчины это считай только детство закончилось
А Шакира еще и заметно старше его. Увы, природа есть природа.
Поэтому желательно брать в жены хотя бы на года 4-5 моложе, а еще лучше на лет 8
+24
-12
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DelPiero1010
Достойненько
+11
-1
+10
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