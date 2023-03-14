Бывший защитник «Барселоны» отреагировал на песню Шакиры об их расставании.

Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек, в котором есть такие слова: «Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

– Ты слышал эту песню?

– Да, конечно. Но я не хочу говорить об этом.

У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке.

У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье.

Я делаю все по-своему, стараюсь делать все наилучшим образом. Я в порядке, я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то. И я хочу, чтобы «Барса» продолжала побеждать, – сказал Пике в эфире RAC1.

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