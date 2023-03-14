Пике о песне Шакиры об их расставании: «Слышал, но не хочу говорить об этом. Я хочу, чтобы дети были в порядке, ничто не делает меня счастливее, чем их счастье»
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на песню Шакиры об их расставании.
Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек, в котором есть такие слова: «Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».
– Ты слышал эту песню?
– Да, конечно. Но я не хочу говорить об этом.
У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке.
У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье.
Я делаю все по-своему, стараюсь делать все наилучшим образом. Я в порядке, я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то. И я хочу, чтобы «Барса» продолжала побеждать, – сказал Пике в эфире RAC1.
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И Джекман, как видим жену на какую-нибудь молодую топ-модель не променял, после того как обрел всемирную популярность.
Шакира же вообще непонятно чего тут хочет добиться такими выступлениями.
А через 10 разница в их возрасте будет очевиднее.
— Да, я очень люблю своих детей
Пике брал уроки логики у Виталия Владимировича?
Пике 36 лет - для мужчины это считай только детство закончилось
А Шакира еще и заметно старше его. Увы, природа есть природа.
Поэтому желательно брать в жены хотя бы на года 4-5 моложе, а еще лучше на лет 8