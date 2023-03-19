Пике о расставании с Шакирой: «Не буду тратить деньги на обеление имиджа. Те, кого я люблю, знают меня, остальное меня не заботит»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира музыка Футбол

Жерар Пике объяснил, что не комментирует расставание с Шакирой, чтобы защитить детей.

– Как на вас повлияло ваше расставание с Шакирой? Оно получилось медийным.

– Не буду комментировать, не хочу. Каждый несет ответственность за то, чтобы попытаться сделать как можно лучше для детей.

– Но они не глухие...

– Речь идет об их защите. Это задача родителей, это то, на чем я сосредоточен, это моя задача как отца.

– А как вы все себя чувствуете? Казалось, что у вас всегда все шло хорошо.

– Это не так. Проблема в том, что так все воспринимают люди, или так подает пресса.

Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу быть верным себе.

Не собираюсь тратить деньги на обеление своего имиджа. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не заботит.

Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним

Пике и Шакира, новая серия: ведьма на балконе перед домом свекрови!

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City!
Решение норм для непубличного. А вот для Пике, который какие-то все проекты пытается сделать, довольно странно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maturmalai
Эх, такой увлекательный мыльный сюжет обломал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dagerd
Пике сказал правильные слова. Он состоявшийся умный человек.
Надо быть верным себе. Не врать себе.
Это сложно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Ахимассс
Вот зря конечно. Достаточно было закинуть сотку на телефон авторам спортс.ру
Да, ведь отбелить репутацию в крупнейшей стране Мира - уже пол дела сделано
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Martin Naceri
Ответ Тимофей Кушнир
Комментарий удален модератором
Сказал Дзюба и записал новое видео))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Молодец
Жить надо для себя
Любишь детей - люби, проводи время с ними
Не любишь жену - до свидания

Все проблемы у людей от того, что они делают то, чего на самом деле не хотят делать
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Детьми прикрывается. Позорище.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ ljolik888
Так и мне пятый десяток идёт. Для меня все женщины- девочки . Когда подрастешь поймёшь.
Да хоть себя девочкой считай, мне-то че) для нормальных людей это уже как минимум женщина
+10
-12
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ TravenS
Девушка, которой пятый десяток уже идёт)
Так и мне пятый десяток идёт. Для меня все женщины- девочки . Когда подрастешь поймёшь.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ ljolik888
Мужик сказал - мужик сделал . А все остальные пусть завидуют . Но честно Шакира супер попёр девушка @
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дуойка Бубнова
ну Шакире тоже нужно смириться с реальностью - где она и где Ибрагимович
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NomerSports
Раунд штоле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Популярность Пике<Наряды Шакиры
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахимассс
Вот зря конечно. Достаточно было закинуть сотку на телефон авторам спортс.ру
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Не собираюсь тратит деньги на обеление своего имиджа - приедет Шакира и бесплатно выльет на меня белое содержимое бетономешалки 😊
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Кушнир
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Мужик сказал - мужик сделал . А все остальные пусть завидуют . Но честно Шакира супер попёр девушка @
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Там никаких денег и не хватит у Шакирыча... Она намного популярней его.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий