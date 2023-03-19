Пике о расставании с Шакирой: «Не буду тратить деньги на обеление имиджа. Те, кого я люблю, знают меня, остальное меня не заботит»
Жерар Пике объяснил, что не комментирует расставание с Шакирой, чтобы защитить детей.
– Как на вас повлияло ваше расставание с Шакирой? Оно получилось медийным.
– Не буду комментировать, не хочу. Каждый несет ответственность за то, чтобы попытаться сделать как можно лучше для детей.
– Но они не глухие...
– Речь идет об их защите. Это задача родителей, это то, на чем я сосредоточен, это моя задача как отца.
– А как вы все себя чувствуете? Казалось, что у вас всегда все шло хорошо.
– Это не так. Проблема в том, что так все воспринимают люди, или так подает пресса.
Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу быть верным себе.
Не собираюсь тратить деньги на обеление своего имиджа. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не заботит.
Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье, – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.
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