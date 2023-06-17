Канчельскис о «Зените» в ЛЧ: «Хватит сказки всей России рассказывать. Не могли конкурировать с Халком, Витцелем, Данни, а сейчас будут? Не стыдно такое говорить?

Теги Зенит Данни премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Андрей Канчельскис Александр Медведев Аксель Витцель Халк Футбол

Андрей Канчельскис сомневается в способности «Зенита» побороться с топ-командами Европы.

Ранее гендиректор петербуржцев Александр Медведев заявил, что они могли бы играть «с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витцель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде.

«Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.

Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим-то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием.

Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, – это то, что они не выходили из группы», – заявил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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44 комментария

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свинья в лесу
ну тут не поспоришь, чего ходить вокруг да около.
+68
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+59
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Павел Гребнев
На МатчТВ дорога закрыта. Как бы ещё в иноагенты не записали)
+48
-12
+36
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Don_Krebs
Ответ Виктор
Как раз сейчас пересматриваю Зенит - Бавария. Ни Халка, ни Витселя, ни даже Данни, а Кубок УЕФА есть.
Можешь еще чемпионат Европы 1960 года посмотреть. Тоже очень актуальное и свежее видео.
+24
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+21
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Газонокосильщик Хави
Так это не проверить, по этому можно говорить что захочешь. Это как некоторые до сих пор ищут билеты Анадырь-Херсон. Чтобы посмотреть про то, что говорят кисель с соловьем
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бойня
Ответ Виктор
Как раз сейчас пересматриваю Зенит - Бавария. Ни Халка, ни Витселя, ни даже Данни, а Кубок УЕФА есть.
На деньги тамбовской мафии Мутко😄
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Maksat S
Ну прав же Канчельскис
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Jan T
Самим-то не стыдно такое говорить?

Канчельскис уже много лет, как вернулся на Родину и до сих пор не понял, что то место у них, где был стыд -- заросло густым сорняком.
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Дмитрий Галкин
Канчельскис политику партии не понимает ! Не быть ему депутатом 🤪
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Новый Орлеан
Ответ Виктор
Зенит - хозяин РПЛ. И особенно Москвы.
Ахах, хозяева там у вас границу закрыли. Балтику закрывают. Над чем хозяйствовать будете? Над стаей бакланов?
+3
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bevooch
Ответ Мистер Блин
у зенита, за всю его историю, нет ни одного интересного, выдающегося матча в лч! ни одного! у всех есть, у зенита нет! как то так)
Брюгге смотрит на вас с недоумением
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-3
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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robbaggio
хорошая пара полузащитников была Мостовой - Канчельскис
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Sanan1908
Согласен. До 2022 ничего не показывали , а как только запретили играть в Лч, то сразу начали говорить, мол могли бы пошуметь, достойно выступить и бла бла))
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карабашка
Ну хоть где-то он не пальцем в небо.
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Forza
Вопрос Канчельскис задал риторический, но это тот случай, когда ответ на риторический вопрос может сказать даже больше чем посыл Канчельскиса: нет, им не стыдно...
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Антон Фалафель
Канчела не в бровь а в глаз👍
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zukarello
Истину глаголет
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бойня
Медведев пьяный чушь спорол а Канчельскис повёлся🤣🤣
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