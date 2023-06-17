Канчельскис о «Зените» в ЛЧ: «Хватит сказки всей России рассказывать. Не могли конкурировать с Халком, Витцелем, Данни, а сейчас будут? Не стыдно такое говорить?
Андрей Канчельскис сомневается в способности «Зенита» побороться с топ-командами Европы.
Ранее гендиректор петербуржцев Александр Медведев заявил, что они могли бы играть «с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».
«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витцель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде.
«Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.
Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим-то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием.
Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, – это то, что они не выходили из группы», – заявил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Канчельскис уже много лет, как вернулся на Родину и до сих пор не понял, что то место у них, где был стыд -- заросло густым сорняком.