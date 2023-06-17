Канчельскис о «Зените» в ЛЧ: «Хватит сказки всей России рассказывать. Не могли конкурировать с Халком, Витцелем, Данни, а сейчас будут? Не стыдно такое говорить?

Андрей Канчельскис сомневается в способности «Зенита» побороться с топ-командами Европы.

Ранее гендиректор петербуржцев заявил, что они могли бы играть «с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были , , , а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде.

«Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.

Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим-то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием.

Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда « » играл в Лиге чемпионов, – это то, что они не выходили из группы», – заявил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной