Властимил Петржела: «Зенит» не европейский топ-клуб, никогда им не был и вряд ли станет»
Властимил Петржела не верит, что «Зенит» станет европейским топ-клубом.
«15 лет назад «Зенит» был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА – огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится.
Выше того уровня «Зенит» так и не поднялся. Он достиг своего потолка. «Зенит» – не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Не более чем крепкий середняк
https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Cup_and_UEFA_Champions_League_records_and_statistics