Властимил Петржела: «Зенит» не европейский топ-клуб, никогда им не был и вряд ли станет»

Властимил Петржела не верит, что «Зенит» станет европейским топ-клубом.

«15 лет назад « » был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА – огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится.

Выше того уровня «Зенит» так и не поднялся. Он достиг своего потолка. «Зенит» – не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых.

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