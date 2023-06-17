Властимил Петржела: «Зенит» не европейский топ-клуб, никогда им не был и вряд ли станет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела не верит, что «Зенит» станет европейским топ-клубом.

«15 лет назад «Зенит» был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА – огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится.

Выше того уровня «Зенит» так и не поднялся. Он достиг своего потолка. «Зенит» – не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли», – сказал бывший главный тренер сине-бело-голубых. 

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28 комментариев

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взгляд со стороны
Наконец-то, Петржела протрезвел… Хоть одно адекватное вью….)))
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ZlomSpb
Петржела не тренер после Зенита и никогда не станет))
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Великий Алонсо
Все по факту. Максимум Зенита это резервист Барселоны
+19
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Заборостроитель
💯 Даже в 1/4 плей-офф ЛЧ не был.
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Тайосич
У пропойцы Петржелы новый день - новое мнение о Зенита. Недавно совсем говорил, что ЛЧ могут выиграть.
+9
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Ебздрогыч
Помнится, он же говорил, что Зенит никогда не станет чемпионом России
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mootoo
Так и есть
Не более чем крепкий середняк
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Крэнг
Ответ Красная стрела
Конечно, если использовать механизмы Аля 90-ые, то о каком топ клубе речь.🤷‍♂️ дешевые понты, звоночки сверху…
Ну, то есть, вы признаёте, что ваш Спартак в 90-е пользовался именно этими методами?
+4
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BARRACUDA YT
Ответ Великий Алонсо
Все по факту. Максимум Зенита это резервист Барселоны
Ага за котором ПСЖ гоняется
+8
-5
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блокад блокадыч
Ответ Гоша Петров
Так выходит максимум Челси это дублер Динамо(Тиаго Силва),а максимум МЮ и сборной Аргентины это скамеечник Спартака Рохо?
по фактам
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Красная стрела
Ответ Крэнг
Ну, то есть, вы признаёте, что ваш Спартак в 90-е пользовался именно этими методами?
Не конкретно этими. Как говорится, тогда был культ - была и личность. Личности у Зенита нет🤷‍♂️ а чистых клубов в те времена не было. Вопросов по финансовой сфере, внутренними разборками за активы - много и у нас🤷‍♂️но к футболу это отношение мало имеет. Скорее футбольная часть в этой стороне была пострадавшей. А не выгодпреобретателем, как у голубых🤷‍♂️
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Егор Антипов
Ответ Гоша Петров
Даже))А много ли там клубов в принципе было?
есть таблица 25 лучших клубов за всё время проведения ЛЧ и КЧ. 24 из них были минимум один раз в 1/4.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/European_Cup_and_UEFA_Champions_League_records_and_statistics
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Гоша Петров
Ответ Заборостроитель
💯 Даже в 1/4 плей-офф ЛЧ не был.
Даже))А много ли там клубов в принципе было?
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Peter Parker
Ответ BARRACUDA YT
Ага за котором ПСЖ гоняется
Так и ПСЖ не топ-клуб. Они весьма далеки от результатов и вклада таких «новых топов» как Челси или Манчестер Сити. Чего уж говорить о сравнении с глыбами, типа Баварии или Реале, с Барселоной, итальянской троицей или МЮ и Ливерпуле.
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Гоша Петров
Ответ Великий Алонсо
Все по факту. Максимум Зенита это резервист Барселоны
Так выходит максимум Челси это дублер Динамо(Тиаго Силва),а максимум МЮ и сборной Аргентины это скамеечник Спартака Рохо?
+2
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Андрей Александров
Петржела ты ли это, чем тебя опаили, что ты вдруг такое стал писать про Зенит а не про Спартак?)))))))
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Rundatgame
Почему все "интервью" этого РБспорт с Паном в виде очень короткого монолога? Как будто деду звонят ровно на 1 минуту, провоцируют на что-нибудь жареное ,слышат вот такой ответ и бросают трубку.
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Peter Parker
Ну, европейский топ-клуб, действительно слишком высокая позиция. Не вижу в этом ничего зазорного. Та же Севилья, крепкий середняк, чем топ-клуб, каким можно назвать условно команд 10-12. Хотя у испанцев достижений хватает. Псж несмотря на имена в составе и кучу денег тоже я бы не назвал топ-клубом, за ними ни достижений, ни вклада в футбольную историю.
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Михаил1970
Чешские спецслужбы пытали Властимила, иначе бы он такого не сказал.
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damondiamond
раунд
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-DF-
Молодцы Спорц - ненависть сама себя не разожжёт же, да? )
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