Алдонин о конкуренции с «Зенитом»: «Играть можно. Порядок бьет класс – история не раз доказывала.

Евгений Алдонин считает, что клубы Мир РПЛ могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

— Следующий матч с «Зенитом» в Суперкубке 15 июля. Какие шансы у москвичей на трофей?

— Конкретно в этом матче можно одержать победу. Но хочется, чтобы на дистанции было так же, чтобы была конкретная борьба за чемпионство в , в этом году ее не было. Очень хочется, чтобы до последнего тура разыгрывались не второе и третье места, а именно чемпионство.

— То есть сейчас интрига в РПЛ за счет доминации « » пропадает?

— Пока да, именно по этому сезону можно так сказать. Не чувствуется реальной борьбы за чемпионство.

— Но с «Зенитом» можно играть?

— Конечно, можно. Понятно, что они обладают мастеровитым составом, но история не раз доказывала, что порядок бьет класс. Поэтому надо стараться двигаться вперед и развиваться, — сказал экс-игрок сборной России.