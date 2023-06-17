Алдонин о конкуренции с «Зенитом»: «Играть можно. Порядок бьет класс – история не раз доказывала.

Теги ЦСКА Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Евгений Алдонин считает, что клубы Мир РПЛ могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство.

— Следующий матч ЦСКА с «Зенитом» в Суперкубке 15 июля. Какие шансы у москвичей на трофей?

— Конкретно в этом матче можно одержать победу. Но хочется, чтобы на дистанции было так же, чтобы была конкретная борьба за чемпионство в РПЛ, в этом году ее не было. Очень хочется, чтобы до последнего тура разыгрывались не второе и третье места, а именно чемпионство.

— То есть сейчас интрига в РПЛ за счет доминации «Зенита» пропадает?

— Пока да, именно по этому сезону можно так сказать. Не чувствуется реальной борьбы за чемпионство.

— Но с «Зенитом» можно играть?

— Конечно, можно. Понятно, что они обладают мастеровитым составом, но история не раз доказывала, что порядок бьет класс. Поэтому надо стараться двигаться вперед и развиваться, — сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария

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Faust Doc
Ответ Hong Kil
Не порядок, а песок! В этой, конкретной истории.
Кони и песок канеш теперь не разлей вода!
Гы гы гы
+3
-1
+2
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