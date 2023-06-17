Мутко о гегемонии «Зенита»: «У них план – сильный европейский клуб. Главное – у организаторов РПЛ должна быть нейтральность, все должно решаться на поле, влияния надо убирать»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Виталий Мутко высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.

«Для «Зенита» и болельщиков Петербурга пятое подряд чемпионство – это нормально. Что касается остальных, каждый клуб должен планировать свое развитие. Это искусственно не делается – у каждого клуба свои планы. У «Зенита» план делать сильный европейский клуб. Да, сейчас нет возможности играть в Европе, но клуб свой план реализует.

Но какие планы у других клубов? Здесь крайне сложно. Я много наблюдаю за ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом» – у каждого свои какие-то планы.

Самое главное, организаторы турнира всегда должны делать нейтральность и равноудаленность. Это самое главное. Все должно решаться на поле. Вот эти влияния надо убирать.

В этом году в Италии чемпионом стал «Наполи». При наличии «Ювентуса», «Милана», «Интера» чемпионом вдруг становится «Наполи». Просто так сложилась ситуация. У тех снимают и забирают очки. Каждый год складывается по-новому. Всегда надо начинать с первого тура и смотреть. А бывает, что кто-то старт прохлопает или еще что-то. Сложно давать оценки, не понимая, что происходит в конкретном клубе», – сказал бывший президент РФС. 

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

19 комментариев

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Curry30
то есть, он косвенно признался, что влияние в кабинетах есть? позорище
+19
-5
+14
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0:4 на спотифай камп ноу
Как бы нам в ходе следственных мер не выйти на самих себя))
+10
-1
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KikiMusampa14
Ответ Curry30
то есть, он косвенно признался, что влияние в кабинетах есть? позорище
Не косвенно, а прямым текстом. Зенитовские манипуляции уже даже Мутко смешат.
+10
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+3
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Честный контроль
Влияния надо убирать?
При этом сам мистер "фром май харт" откровенно подарил чемпионство одному клубу в 2017 году на юбилей его бывшего игрока и вечного вице президента РФС.
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dmitry.tchidakin
Мутко палит контору.
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Mayorov Alexey
Пока Зенит сосет богатства всего народа,болтать можно сколько угодно...
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Александр Жердин
Ответ Новый тренер ФК Спартак
звонки от зенита тоже надо убирать, а то повадились звонить и суторминых по 50к брать и так далее
Лучше чай пить и не только, да?
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Ivan Petrov
Ответ Александр Жердин
Лучше чай пить и не только, да?
Лучше чай пить,чем иметь кашу в голове,как у тебя
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Зубы Дзюбы
Ответ Честный контроль
Влияния надо убирать? При этом сам мистер "фром май харт" откровенно подарил чемпионство одному клубу в 2017 году на юбилей его бывшего игрока и вечного вице президента РФС.
Опять интересные истории подъехали.
В чем именно подарок то был? Пенальти первый в 25-м туре поставили.

И ведь совсем другое это, не то что 2003 год с 2 чистыми отмененными голами зенита против цск
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