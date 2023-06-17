Мутко о гегемонии «Зенита»: «У них план – сильный европейский клуб. Главное – у организаторов РПЛ должна быть нейтральность, все должно решаться на поле, влияния надо убирать»
Виталий Мутко высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе.
«Для «Зенита» и болельщиков Петербурга пятое подряд чемпионство – это нормально. Что касается остальных, каждый клуб должен планировать свое развитие. Это искусственно не делается – у каждого клуба свои планы. У «Зенита» план делать сильный европейский клуб. Да, сейчас нет возможности играть в Европе, но клуб свой план реализует.
Но какие планы у других клубов? Здесь крайне сложно. Я много наблюдаю за ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом» – у каждого свои какие-то планы.
Самое главное, организаторы турнира всегда должны делать нейтральность и равноудаленность. Это самое главное. Все должно решаться на поле. Вот эти влияния надо убирать.
В этом году в Италии чемпионом стал «Наполи». При наличии «Ювентуса», «Милана», «Интера» чемпионом вдруг становится «Наполи». Просто так сложилась ситуация. У тех снимают и забирают очки. Каждый год складывается по-новому. Всегда надо начинать с первого тура и смотреть. А бывает, что кто-то старт прохлопает или еще что-то. Сложно давать оценки, не понимая, что происходит в конкретном клубе», – сказал бывший президент РФС.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
При этом сам мистер "фром май харт" откровенно подарил чемпионство одному клубу в 2017 году на юбилей его бывшего игрока и вечного вице президента РФС.
В чем именно подарок то был? Пенальти первый в 25-м туре поставили.
И ведь совсем другое это, не то что 2003 год с 2 чистыми отмененными голами зенита против цск