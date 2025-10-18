Нападающий «Севастополя» Алиев забил «Нарту» дальним ударом. Этот гол стал победным

Бекхан Алиев забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.

27-летний нападающий «Севастополя» отличился в игре против «Нарта» в 31-м туре группы 1 соревнования (1:0). На 65-й минуте встречи Алиев забил победный гол ударом с линии штрафной.

После 31 тура группы 1 Второй лиги Б «Севастополь» идет вторым в таблице, «Нарт» находится на четвертой строчке. В следующем матче севастопольцы 25 октября примут «Ростов-2», клуб из Черкесска в тот же день сыграет в гостях с «Победой».